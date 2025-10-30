윤, 오늘 내란재판 넉달 만에 나온다…'끄집어내라 지시' 곽종근과 공방 예상

▲ 윤석열 전 대통령이 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석해 있다.

내란 우두머리 혐의로 재판받고 있는 윤석열 전 대통령이 약 4개월 만에 직접 내란 재판에 출석합니다.29일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의25부 (지귀연 부장판사)는 오늘(30일) 윤 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 사건의 속행 공판을 진행합니다.이날 재판에는 곽종근 전 육군특수전사령관이 증인으로 출석합니다.곽 전 사령관은 앞서 국회와 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵심판 등에 출석해 비상계엄 당시 윤 전 대통령으로부터 '국회에서 의원들을 끌어내라'는 취지의 지시를 받았다고 증언한 바 있습니다.윤 전 대통령은 지난 7월 10일 재구속된 이후 내란 재판에 16차례 연속 불출석했지만, 자신에게 불리한 증언을 한 곽 전 사령관이 증인으로 나서는 만큼 직접 법정에 나와 반박하는 쪽을 선택한 것으로 보입니다.윤 전 대통령이 법정에서 발언 기회를 얻어 직접 곽 전 사령관에 대한 신문을 진행할 가능성도 있습니다.윤 전 대통령은 탄핵심판 당시에도 곽 전 사령관이 "윤 전 대통령으로부터 문을 부수고 들어가서 안에 있는 인원을 끄집어내라는 지시를 받았다"고 증언하자, "인원이라는 얘기를 했다는데 저는 사람이라는 표현을 놔두고, 의원이면 의원이지 인원이라는 말을 써본 적이 없다"고 반박한 바 있습니다.이날 재판에서도 '국회에서 의원을 끌어내라'는 지시가 실제로 있었는지 여부가 쟁점이 될 것으로 보입니다.앞서 내란 재판에서는 곽 전 사령관의 증언을 뒷받침하는 군인들의 진술이 다수 나왔습니다.이상현 전 특전사 1공수여단장(준장)은 지난 5월 법정에 나와 "곽 전 사령관으로부터 '대통령이 문을 부숴서라도 국회의원을 끄집어내오래'라는 지시를 들었다"고 증언했습니다.안효영 전 1공수여단 작전참모(중령)는 지난 9월 법정에 나와 비상계엄 당시 이 여단장과 국회로 이동하던 차량 안에서 곽 전 사령관이 여단장에게 전화로 "대통령님이 문짝 부숴서라도 끄집어내래"라고 지시하는 내용을 휴대전화 너머로 들었다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)