구글, 분기 매출 사상 첫 1천억 달러 돌파…AI시장 확대 영향

세계 최대 검색엔진 업체 구글이 사상 처음으로 분기 매출액 1천억 달러를 돌파했습니다.



구글 모회사 알파벳이 29일(현지시간) 공개한 실적 보고서에 따르면 3분기 매출은 1천23억 달러(약 146조 원), 순이익은 350억 달러였으며 주당순이익(EPS)은 2.87달러를 기록했습니다.



분기 매출은 금융정보업체 LSEG가 집계한 월가의 평균 예상치 998억9천만 달러를 크게 뛰어넘었고, 전년 동기와 비교해서도 16% 증가했습니다.



알파벳의 이와 같은 성장은 인공지능(AI) 시장이 크게 확대되면서 알파벳의 핵심 사업 영역인 클라우드의 사업성이 높아졌기 때문입니다.



구글 클라우드 매출액은 전년 동기와 견줘 34% 신장해 152억 달러의 매출을 올렸습니다.



클라우드 부문은 특히 주문을 받고도 아직 공급하지 못한 수주 잔고가 분기 말 기준 1천550억 달러에 달해 향후 사업 전망도 무척 밝은 것으로 나타났습니다.



매출액이 가장 높은 부문은 주 수입원인 검색·광고로 566억 달러를 기록했고, 유튜브 광고 매출도 103달러를 기록했습니다.



다만 자율주행차량 웨이모 등을 포함한 구글의 실험적 사업 부문은 3억4천400만 달러 매출에 14억2천600만 달러의 영업 손실을 기록했습니다.



순다 피차이 최고경영자(CEO)는 성명에서 "주요 사업 부문 모두에서 두 자릿수 성장을 기록하는 놀라운 분기를 보냈다"며 "우리의 전면적 AI 접근 방식이 강력한 추진력을 발휘하고 있으며 신속하게 서비스를 제공하고 있다"고 말했스빈다.



그는 특히 AI 챗봇인 제미나이의 월간활성사용자(MAU)가 6억5천만 명을 넘어섰으며, '구글 원'과 유튜브 프리미엄 등 서비스의 유료 구독자 수도 3억 명 이상이라고 밝혔습니다.



구글은 이날 3분기 실적이 유럽연합 집행위원회(EC)가 부과한 과징금 35억 달러를 계상한 수치라고 설명했습니다.



알파벳의 주가는 이날 장 종료 이후 6% 이상 급등해 291.16달러를 기록했습니다.