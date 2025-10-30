"전국서 기부해줬는데 방치"…강릉에 쌓인 생수 상태 '논란'

▲ 야외 주차장에 쌓여 있는 기부 받은 생수

"가뭄 때 전국 각지에서 생수를 보내 준 분들이 야외에 방치된 듯 쌓여 있는 걸 보면 마음이 매우 씁쓸할 것 같아요." 최악의 가뭄으로 재난 사태까지 선포돼 물 부족으로 어려움을 겪었던 강원 강릉지역의 한 야외 주차장에 기부받은 생수가 한 달 가까이 방치되다시피 보관돼 있어 눈총을 사고 있습니다.강릉은 지난 8∼9월 최악의 가뭄으로 주요 상수원인 오봉저수지가 맨바닥을 드러내는 심각한 물 부족으로 상수도 계량기 75% 잠금과 시간제 급수가 시행되는 등 많은 어려움을 겪었습니다.가뭄으로 어려움을 겪을 당시 전국 각지, 각계각층에서는 강릉시민에게 도움을 주고자 엄청난 양의 생수를 보내는 등 온정이 이어졌습니다.오늘(30일) 강원특별자치도에 따르면 지난 17일 기준 강릉이 기부받은 생수는 2ℓ짜리와 0.5ℓ짜리 등 1천66만 3천81병에 이릅니다.시는 가뭄 당시 2차례에 걸쳐 전 시민에게 생수를 배부했고, 이는 심각한 물 부족 위기를 넘기는 데 큰 도움이 됐습니다.가뭄이 심각하던 9월 중순 아파트 주민 1인당 2ℓ 6병 묶음 3개씩을, 아파트를 제외한 시민에게는 1인당 2ℓ 6병 묶음 2개씩을 각각 2차 배부했습니다.이에 앞서 1차로 1인당 2ℓ 6병의 생수를 배부했습니다.이어 사회복지시설, 병원 입소자, 관외 주소지 대학생, 외국인 대학생과 외국인 근로자, 어린이집, 24개월 이하 영아, 소상공인 등에게 다량의 생수를 배부했습니다.이렇게 시민에게 배부한 생수는 959만 3천965병입니다.나머지 106만 9천116병이 남아 있는 셈입니다.0.5ℓ짜리는 모두 배부됐지만, 2ℓ짜리는 이곳 야외 주차장에 쌓여 있는 것입니다.지난달 19일 강릉에 많은 비가 내리고 뒤이어 재난 사태가 해제되면서 상수원 오봉저수지의 저수율이 상승하고 물 걱정이 없어지자 기부받은 생수 가운데 남은 일부가 잡초가 무성한 임시 조성된 한 야외 주차장에 한 달 가까이 방치되다시피 쌓여 있습니다.9월 하순 강릉아레나 주차장에 있던 생수가 이곳 야외 주차장으로 옮겨진 뒤 비바람을 맞고 일부는 햇볕에 그대로 노출된 채 흙먼지가 쌓이고 있습니다.29일 이곳 야외 주차장에는 80팩(1팩 6병 묶음)과 96팩이 든 생수 묶음 960여 개와 660여 개가 2곳에 길게 성벽처럼 쌓여 있습니다.생수 묶음 일부에는 '직사광선을 피하고 서늘한 장소에 보관하라'는 문구가 붙어 있지만 일부는 포장이 뜯긴 채 햇볕을 그대로 맞고 있습니다.시에서 붙인 생수의 용도나 주의 문구, 안내문 등은 전혀 없는 상태입니다.시민 정 모(45)씨는 "우리가 어려울 때 전국에서 보내 준 생수를 이렇게 방치하듯 야외에 오랫동안 쌓아 놓은 것은 그분들에 대한 예의가 아니다"며 "배부 계획을 서둘러 얼어 터지거나 햇볕에 장기간 노출돼 버려지는 일은 없어야 할 것"이라고 말했습니다.시는 가뭄이 끝나고 이후 비가 한 달 가까이 계속 이어지면서 집집이 혹은 사회복지시설, 음식점, 경로당, 학교 등에 기 배부한 생수가 넘쳐나면서 남은 생수 처리에 어려움을 겪는 것으로 전해졌습니다.이에 대해 강원도와 강릉시는 10∼11월 중으로 복지시설이나 소상공인 등에게 남은 생수를 모두 배부할 방침이라고 밝혔습니다.앞서 강릉에서는 가뭄이 끝나자 일부 시민들이 기부받은 생수를 중고 거래를 통해 내다 파는 행위가 이어져 눈총을 사기도 했습니다.(사진=연합뉴스)