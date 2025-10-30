뉴스

정상회담 다음날 "한국 핵추진 잠수함 건조 승인"

김용태 기자
작성 2025.10.30 07:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이런 가운데 조금 전 트럼프 미국 대통령이 한국이 핵추진 잠수함을 건조하도록 승인했다고 밝혔습니다. 워싱턴 연결해 바로 알아보겠습니다.

김용태 특파원, 먼저 트럼프 대통령이 밝힌 내용부터 구체적으로 전해주시죠.

<기자>

미국 트럼프 대통령이 조금 전 SNS 트루스 소셜에 올린 글입니다.

한국이 관세 인하 대가로 3천500억 달러를 투자하기로 했고 한국 기업과 사업가들이 투자하는 금액은 6천억 달러를 넘을 것이라면서 한미 군사동맹은 그 어느 때보다 강력하다고 말했습니다.

그러면서 한국이 현재 보유한 구식 디젤 추진 잠수함 대신에 핵추진 잠수함을 건조하도록 승인했다고 밝혔습니다.

앞서 이재명 대통령은 한미 정상회담에서 핵추진 잠수함 운영에 필요한 연료를 확보할 수 있도록 허용해 달라고 요청한 바 있습니다.

핵추진 잠수함을 개발해 운용하려면 소형 원자료와 농축 우라늄 연료를 확보해야 하는데 이를 위해서는 미국 측의 동의가 필수적인 것으로 전해졌습니다.

아직 구체적인 내용은 확인되지 않았지만 트럼프 대통령이 직접 핵 추진 잠수함 건조를 승인하겠다고 밝힘에 따라 후속 논의는 급진전될 것으로 예상됩니다.

<앵커>

미국 국방장관이 한국의 전시작전 통제권 전환 추진에 대해서도 긍정적으로 평가했잖아요.

<기자>

그렇습니다. 헤그세스 미 국방장관은 이재명 정부가 전시작전통제권 전환을 추진하는 것에 대해서 훌륭한 일이라고 언급했습니다.

헤그세스 장관이 전작권 전환의 명확한 지지 입장을 밝힌 것은 이번이 처음입니다.

헤그세스 장관은 한국이 더 주도적인 역할을 해야 한다고 강조했는데 미국의 부담을 줄여나가는 미국 우선주의 안보 정책과 같은 맥락으로 풀이되고 있습니다.

(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김호진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지