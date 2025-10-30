이 대통령, 오늘 일본 총리와 회담 전망…미중 정상회담도 주목

이재명 대통령과 다카이치 사나에 신임 총리의 첫 한일 정상회담이 오늘(30일) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 경북 경주에서 열릴 전망입니다.



이 대통령은 2박 3일 일정으로 한국을 방문하는 다카이치 총리와 오늘 현지에서 회담하는 방안을 조율 중인 것으로 전해졌습니다.



양 정상이 만나면 다카이치 총리의 지난 21일 취임 이후 첫 회담이 됩니다.



이번 회담은 이 대통령이 이시바 시게루 전 총리와 셔틀 외교를 조기에 복원하며 보여준 한일 정상 간 '케미'를 우익 성향으로 꼽히는 다카이치 총리와도 이어갈 수 있느냐가 관건으로 꼽힙니다.



다카이치 총리는 강경 보수 성향으로 알려졌지만, 취임 이후 한일 협력을 중시하는 태도를 보이고 있습니다.



특히 다카이치 총리는 그동안 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배해 왔지만, 최근 가을 예대제(例大祭·제사) 기간에는 한국·중국과 관계 등 외교적 측면을 고려해 참배를 보류한 것으로 알려졌습니다.



앞서 이 대통령은 다카이치 총리의 취임에 맞춰 위성락 국가안보실장을 도쿄로 파견한 바 있습니다.



시진핑 중국 국가주석도 오늘 11년 만에 국빈 자격으로 한국을 찾습니다.



김해공항에 도착하는 시 주석은 방한 첫 일정으로 부산에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 열 예정입니다.



세계가 주목하는 '빅 이벤트'인 이번 정상회담에서 미중 양국이 '관세 전쟁' 관련해 어떤 메시지를 내놓느냐에 따라 세계 경제도 막대한 영향을 받을 수밖에 없어 회담 결과에 귀추가 주목됩니다.



양 정상이 이번 정상회담을 계기로 화해의 가능성을 발견한다면 '가교 국가'로서 한국 외교의 위상도 높아질 수 있는 만큼 이 대통령은 양측 간 회담이 원활하게 이뤄지도록 측면 지원을 하는 역할에 힘을 기울일 것으로 전망됩니다.



이 대통령은 전날 트럼프 대통령과 정상회담에 이어 오늘은 APEC 정상회의 참석차 한국을 찾은 각국 정상들과 연쇄 회담을 하며 협력 방안을 논의합니다.