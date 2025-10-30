'맞춤형' 대훈장·금관에…"내 박물관 맨 앞줄 소장"

<앵커>



이재명 대통령은 한국을 방문한 트럼프 미국 대통령에게 우리나라 최고 훈장인 무궁화대훈장과 신라 금관 모형을 선물했습니다. 황금색을 좋아하는 트럼프 대통령의 취향을 고려한 것으로 보이는데 미국 대통령에게 무궁화 대훈장을 수여하는 것은 이번이 사상 처음입니다.



정성진 기자입니다.



<기자>



취타대의 환영 속에 트럼프 미국 대통령이 탄 차량이 국립경주박물관으로 들어섭니다.



나라의 손님, 국빈을 맞기 위해 10분여 전부터 입구에서 기다리던 이재명 대통령은 트럼프 대통령의 차 문 앞까지 다가갔습니다.



환영행사는 황금색을 좋아하는 트럼프 대통령 맞춤형이었습니다.



이 대통령은 한미동맹의 황금빛 미래를 상징하는 금빛 넥타이를 맸고, 금빛 무궁화 대훈장과 신라 금관 모형을 선물로 준비했습니다.



[김태진/외교부 의전장 : 6년 전 한반도 평화를 위한 대화의 물꼬를 터주신 트럼프 대통령님의 업적을 기리면서….]



이 대통령은 우리나라 최고 훈장인 무궁화대훈장을 미국 대통령 가운데서는 처음으로 트럼프 대통령에게 수여했습니다.



트럼프 대통령의 리더십과 한반도 평화에 대한 헌신에 감사하는 의미를 담았다고 우리 정부는 설명했습니다.



[이재명 대통령 : 대한민국 국민들이 대통령님께 특별한 감사의 마음을 담아서….]



트럼프 대통령은 흡족한 듯 훈장을 취재진에게 보이며 농담을 건네기도 했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 정말 아름답습니다. 지금 당장 걸어보고 싶은데요. 정말 고맙습니다.]



특별 제작된 신라 천마총 금관 모형에는 한반도에 처음으로 통일을 가져온 신라의 정신으로 한미 동맹의 황금기를 열자는 뜻이 담겼습니다.



[이재명 대통령 : 한국과 미국 간의 새로운 미래를 위하여….]



[트럼프/미국 대통령 : 훌륭합니다. 모두 고맙습니다. 정말 감사합니다.]



국빈 환영 행사가 끝난 뒤 트럼프 대통령은 수행원에게 금관을 가리키며 "특별히 잘 챙겨 내 박물관 맨 앞줄에 소장하라"고 지시했다고 행사 관계자는 전했습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 김호진)