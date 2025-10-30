뉴스

"중학생 탄 킥보드가 강아지 치어" 신고…경찰 수사

유영규 기자
작성 2025.10.30 05:34 조회수
"중학생 탄 킥보드가 강아지 치어" 신고…경찰 수사
▲ 위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

중학생이 타고 가던 전동킥보드가 강아지를 치었다는 신고를 접수한 경찰이 수사에 나섰습니다.

인천 미추홀경찰서에 따르면 지난 27일 오후 8시쯤 인천시 미추홀구 한 인도에서 중학생 A 군이 몰던 전동킥보드가 산책 중이던 강아지를 들이받았다는 견주 신고가 경찰에 접수됐습니다.

이 사고로 강아지가 크게 다쳐 동물병원에서 치료를 받는 것으로 전해졌습니다.

도로교통법상 전동킥보드를 몰기 위해서는 만 16세 이상부터 취득할 수 있는 제2종 원동기장치자전거 면허 이상의 운전면허가 있어야 합니다.

경찰은 견주와 A 군을 차례로 조사한 뒤 도로교통법 위반 등 혐의를 적용할 수 있을지 검토할 방침입니다.

현행법상 전동킥보드를 무면허로 몰면 범칙금 10만 원을 내야 합니다.

경찰 관계자는 "반려동물이 사고를 당해 다치면 재물손괴로 보기 때문에 정확히 어떤 혐의를 적용할지는 조사 후 검토할 예정"이라고 말했습니다.

앞서 인천에서는 지난 18일 무면허 중학생 2명이 탄 전동킥보드로부터 딸을 지키려던 30대 여성이 사고를 당해 중태를 입었습니다.
