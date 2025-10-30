트럼프 떠나고 시진핑 온다…연일 '초긴장 모드'

트럼프 미국 대통령이 1박 2일의 경주 일정을 끝내고 떠나면 시진핑 중국 국가주석이 경주를 찾습니다.



주요 국빈들이 연이어 방한하면서 경주는 강화된 경비·경호 상황이 이어지는 등 연일 초긴장 모드입니다.



시 주석은 오늘(30일) 오전 김해국제공항에 도착해 부산에서 트럼프 대통령과 정상회담을 합니다.



트럼프 대통령은 전날인 29일 입국해 이재명 대통령과 한미정상회담 등 1박 2일 일정을 소화하고, 오늘 오전 시 주석과 정상회담을 하는 곳으로 이동합니다.



시 주석은 트럼프 대통령과의 정상회담이 끝나면 곧바로 경주로 향합니다.



경호상 구체적인 동선과 일정은 공개되지 않고 있습니다.



시 주석은 오는 31일에는 APEC 정상회의와 만찬 등 APEC 일정에 참여하고 11월 1일에는 이재명 대통령과 한중정상회담을 합니다.



또 방한 기간 한중 기업인 및 정부 관계자들과 함께하는 자리도 만들 것으로 알려졌습니다.



이 자리에는 국내에서 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장을 비롯한 기업인들과 주요 경제단체장들이 참석할 것으로 보입니다.



2014년 7월 방한 이후 11년 만에 한국을 찾는 시 주석은 경주에서 2박 3일간의 일정을 보냅니다.



시 주석이 한국을 방문하는 30일 다카이치 사나에 일본 총리도 취임 이후 처음으로 방한해 경주를 찾습니다.



트럼프 대통령과 APEC 회원국 정상, 시 주석 등이 속속 경주를 찾으면서 APEC 정상회의장과 정상들의 숙소가 있는 보문관광단지, 주요 행사장 주변에는 경호 인력들의 움직임이 더욱 바빠지고 있습니다.



경찰과 경호 당국은 주요 정상의 동선 곳곳에 경찰을 배치하고 경계를 강화하는 등 대응 태세를 한층 높였습니다.