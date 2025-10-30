엔비디아 사상 첫 시총 5조 달러 돌파…독일의 올해 GDP 넘어

▲ 엔비디아

인공지능(AI) 기술 생태계의 중심에 있는 시가총액 1위 기업 엔비디아의 주가가 29일(현지시간) 오전 장중 급등세로 출발하면서 사상 처음으로 시총이 5조 달러(약 7천100조 원)를 돌파했습니다.이날 뉴욕증시에서 엔비디아는 전장보다 3.5% 상승한 207.98달러에 거래를 시작해 오전 장중 상승 폭을 4%대로 높이며 상승 흐름을 지속했습니다.미 동부시간 오전 9시 50분 장중 엔비디아 시총은 5조 1천억 달러 선을 넘어섰습니다.이는 세계 3위 경제대국인 독일의 명목 국내총생산(GDP)을 넘어서는 규모입니다.국제통화기금(IMF)은 올해 독일의 명목 GDP가 5조 100억 달러에 달할 것으로 전망했습니다.엔비디아는 전날 워싱턴DC에서 개발자행사(GTC)를 열고 AI와 관련한 대규모 투자 계획과 사업 전망 등을 밝혔습니다.젠슨 황 최고경영자(CEO)는 엔비디아의 주력 AI 칩인 블랙웰 프로세서와 새로운 루빈 모델이 내년까지 전례 없는 매출 성장세를 이끌 것이라고 자신하며 항간에 돌던 'AI 거품(버블)'에 대한 우려를 일축했습니다.엔비디아는 또 우버, 팔란티어, 크라우드 스트라이크 등 여러 기술기업과의 협업 계획을 발표하며 업계 전반에 걸쳐 구축 중인 AI 파트너십을 부각했습니다.이로써 자사의 기술이 AI 열풍의 중심에 자리하고 있음을 강조했으며, 이에 더해 양자 컴퓨터와 자사의 AI 칩을 연결하는 새로운 시스템을 공개하기도 했습니다.