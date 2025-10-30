"핵잠수함 연료 공급 허용해 달라"…"필요성 공감"

<앵커>



정상회담에서 이재명 대통령은 안보 문제를 중점적으로 언급했습니다. 특히 한미원자력협정 탓에 우리나라에서 사용이 금지된 핵 추진 잠수함 연료를 공급받을 수 있도록 결단해 달라고 요청했는데요. 트럼프 대통령은 여기에 공감했고, 양국은 후속 협의 절차에 들어갈 계획입니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 한미 정상회담 모두발언에서 북한 김정은 국무위원장, 방위비 증액 등의 이야기를 언급하다 이런 말을 꺼냈습니다.



[이재명 대통령 : 약간의 오해가 있으신 것 같은데 핵 추진 잠수함의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 대통령님께서 결단을 좀 해주시면 좋겠습니다.]



우리나라는 핵 기술을 보유하고도 한미원자력협정 탓에 군사 목적의 핵연료 활용이 제한돼, 핵잠수함 추진 연료 사용이 불가한 상태입니다.



이 대통령은 북한과 중국 해역 쪽 잠수함 추적도 언급했습니다.



[이재명 대통령 : 디젤 잠수함이 잠항 능력이 떨어지기 때문에 북한이나 아니면 중국 쪽 잠수함 추적활동이 제한이 있습니다.]



잠항 능력 등 작전 능력이 뛰어난 핵잠수함을 동맹국인 한국이 보유하면, 한반도 주변 해역 방어에 대한 미군 부담이 줄어들 수 있음을 강조하며 설득에 나선 것입니다.



대통령실은 다만 이 언급은 특정 국가의 잠수함을 지칭한 게 아니라 단순히 북쪽과 중국 방향의 우리 해역 인근에서 출몰하는

잠수함을 의미하는 것이라고 설명했습니다.



트럼프 대통령은 이러한 제안에 공감했고 양국은 후속 협의 절차를 밟기로 했습니다.



[위성락/국가안보실장 : 한국이 핵추진 잠수함 능력을 필요로 한다는 데에 공감을 표하면서 후속 협의를 해나가자고 했습니다.]



이 대통령은 또, 사용 후 핵연료 재처리나 우라늄 농축 부분에서도 실질적 협의가 진척되도록 지시해달라고 트럼프 대통령에게 당부했습니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 박진훈)