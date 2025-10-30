푸틴 "핵추진 수중드론 '포세이돈' 실험 성공"…또 핵무기 과시

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 29일(현지시간) 핵무기를 탑재할 수 있고 핵 발전장치를 장착한 수중 무인기(드론) '포세이돈' 실험에 성공했다고 밝혔습니다.타스·리아노보스티통신에 따르면 푸틴 대통령은 우크라이나 '특별군사작전'에서 다친 군인들과 만나 "어제 우리는 또 다른 첨단 시스템인 포세이돈 수중 무인기를 핵동력 시설을 이용해 실험했다"고 말했습니다.푸틴 대통령은 "처음으로, 우리는 (포세이돈을) 운반 잠수함에서 부스터 모터로 발사했을 뿐 아니라 일정 시간 무인기에 동력을 공급하는 핵추진 시스템을 작동할 수 있었다"며 "굉장한 성공"이라고 강조했습니다.이어 "게다가 이 무인기는 속도와 이동 깊이 면에서 세계에 유사체가 없고 나타날 가능성도 없다"며 "요격할 방법이 없다"고 주장했습니다.푸틴 대통령은 포세이돈의 위력이 핵탄두 탑재가 가능한 차세대 대륙간탄도미사일(ICBM) '사르마트'를 능가한다고 설명했습니다.북대서양조약기구(NATO·나토)가 '사탄2'로 부르는 사르마트는 한 번에 10∼15개의 핵탄두를 탑재할 수 있고, 사거리가 1만 8천㎞에 달해 뉴욕이나 워싱턴 등 미국 본토까지 타격할 수 있는 핵무기입니다.푸틴 대통령은 사르마트가 조만간 전투 임무에 투입될 것이라고 예고하기도 했습니다.푸틴 대통령이 차세대 핵무기 실험 사실을 공개한 것은 지난 26일 신형 핵 추진 대륙간 순항미사일 '부레베스트니크'의 결정적 실험을 완료했다고 밝힌 지 사흘 만입니다.러시아는 전략핵무기 수를 제한하는 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 내년 2월 만료되는 상황에서 이 조약을 1년간 자체 연장하자고 미국에 제안해 놓은 상태입니다.드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 포세이돈에 대해 "완전히 새로운 기술이자 우리 안보를 보장하는 측면에서 새로운 조치"라며 "또한 절대적으로 새로운 혁신적 기술로 이미 경제에서 평화적 목적으로 쓰일 수 있다"고 자평했습니다.페스코프 대변인은 푸틴 대통령이 포세이돈 실험을 직접 참관하지는 않았지만 모든 관련 정보를 면밀히 모니터링했다고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)