조회수 '2천만 회' 육박…"한국인들 난리" 영상 봤더니

작성 2025.10.30 07:07
SNS 영상 중에 유독 한국인들에게 큰 인기를 끄는 영상이 있습니다.

아니 이게 왜 인기인가 싶은 반응도 있는데요.

어떤 영상인지는 기사로 확인하시죠.

이런 영상 보신 적 있나요.

고무나무에서 나온 라텍스를 이렇게 손으로 쥐어 짜서 물기를 빼는 거예요.

이른바 고무 짜기 영상인데요.

일부 영상은 조회 수가 2000만 회를 기록하며 최근 SNS에 인기가 치솟고 있습니다.

특이한 점은 이 외국인이 올린 영상인데요.

댓글 창에는 한국어가 많습니다.

누리꾼들은 '좀 더 말랑했으면 좋겠다.' '급하게 짜면 감점이다.' 등 농담반 풍평반의 댓글을 남기고 있는 겁니다.

전문가들은 빠르게 변하는 사회에 이렇게 단순하고 반복적인 영상이 복잡한 생각에서 벗어나 긴장을 내려놓게 한다며 인기 이유를 분석하기도 했습니다.

또 많은 사람들이 댓글을 달고 반응을 보이는 현상이 사회적 연대감을 자극해 더 많은 참여와 확산으로 이어지는 구조를 만든다고 덧붙였습니다.

(기사출처 : 한국경제, 화면출처 : 인스타그램 (mmellium))
