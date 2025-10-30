김현지 증인 채택 불발…"정쟁 몰두" "국정 은닉"

<앵커>



이재명 대통령의 최측근으로 불리는 김현지 대통령실 부속실장의 국회 국정감사 증인 채택이 결국 불발됐습니다. 국민의힘은 인사 관여 의혹 등을 규명하기 위해서 김 실장을 불러야 한다고 주장했지만, 민주당은 정쟁에만 몰두하려 한다며 표결 끝에 부결시켰습니다.



박원경 기자입니다.



<기자>



다음 달 6일로 예정된 국회의 대통령비서실 국정감사에서 누구를 증인으로 부를지 확정하기 위해 소집된 국회 운영위원회.



국민의힘은 인사 관여 의혹 등을 규명하기 위해 김현지 대통령실 제1부속실장을 증인으로 출석시켜야 한다며, 김 실장이 지난달 29일 총무비서관에서 부속실장으로 자리를 옮긴 것은 국감 출석을 피하기 위한 것 아니냐고 따졌습니다.



[강선영/국민의힘 의원 : 갑자기 뭐 부속실장으로도 바뀌었습니다. 정말 애지중지 현지 뭐지 정말 궁금합니다. 대통령실 진짜 실세가 김현지인 것 같습니다.]



민주당은 국민의힘이 김 실장의 배우자까지 증인으로 신청하는 등 선을 넘은 정치 공세를 펴고 있다고 맞받았습니다.



[전용기/민주당 의원 : 가족까지 불러 가지고 도대체 뭘 물어보겠다는 겁니까. 모욕주기 하겠다라고 하는 것을 도대체 어떻게 받아들일 수가 있겠느냐.]



그러면서 대통령 수행 일정 등을 고려해 오전 국감에만 김 실장을 출석시키자는 역제안을 했는데도, 국민의힘이 그것을 거부했다며 정쟁에만 몰두하는 거라고 주장했습니다.



[채현일/민주당 의원 : 국민의힘이 지난 한 달간 김 실장을 비난하는 대변인 논평이 25건입니다. 원색적으로 김 실장을 비난하는 데 올인하고 있습니다.]



국민의힘은 정쟁이라는 핑계로 민주당이 국정 감사를 국정 은닉으로 몰고 가고 있다는 주장으로 맞섰습니다.



[김은혜/국민의힘 의원 : 국감이 치킨입니까, 반반 출석하게. 대법원장은 그렇게 불러내서 조롱하고 호통하면서 왜 1급 비서관은 오는 걸 이렇게 쩔쩔매고 눈치를 보십니까.]



민주당이 다수인 국회 운영위는 표결 끝에 아예 일반증인 채택 없이 국감을 치르기로 했는데, 김 실장 출석 문제를 둘러싼 여야 대치는 다음 달 예산국회에서도 이어질 전망입니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 유미라)