오늘 부산에서 미중 정상회담…확전 자제 가닥

<앵커>



도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 주석이 오늘(30일) 부산에서 만납니다. 6년 4개월 만입니다. 무역 전쟁 중인 두 국가 정상의 만남에 세계의 이목이 쏠리는 가운데 양국은 확전을 자제하는 방향으로 갈등을 봉합할 것으로 보입니다.



배준우 기자의 보도입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오늘 만납니다.



지난 2019년 6월 일본 G20 정상회의 이후 6년 4개월 만의 만남입니다.



이번 회담은 양국 무역 분쟁 해결의 중요한 분기점이 될 전망입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 미중 양국 모두에게 좋은 거래가 될 거라고 생각해요. 정말 좋은 결과죠. 싸우고 온갖 문제를 겪는 것보다는 낫죠.]



[궈자쿤/중국 외교부 대변인 : 두 정상은 미중 관계의 전략적, 장기적 문제뿐 아니라 주요 공동 관심사에 대해 심도 있는 논의를 가질 예정입니다.]



미중 모두 갈등의 장기화에 부담을 느끼는 만큼 일단 확전 자제에 무게를 싣고 있습니다.



지난주 고위급 협상을 통해 중국은 희토류 수출 통제 유예, 미국은 100% 추가 관세 부과 철회에 사실상 합의했습니다.



여기에 더해 중국이 미국산 대두 수입 재개와 합성마약 펜타닐 원료 차단을 약속하고, 미국은 이른바 펜타닐 관세를 10%p 낮춰 대중국 관세를 45%선에 맞출 거라는 전망이 나옵니다.



다만, 미국의 기술 통제와 양안 문제 등 민감한 현안까지 합의에 이르기는 쉽지 않을 것으로 보입니다.



차기 APEC 의장국이기도 한 중국의 시진핑 주석의 11년 만의 한국 방문에도 관심이 쏠립니다.



중국 언론들도 한중 양국은 가까운 이웃이자 경제·문화적으로 연결돼 있다면서 이번 시 주석의 방한이 한중 관계를 새롭게 정립하는 계기가 될 것이라며 기대감을 드러냈습니다.



(영상편집 : 김병직)