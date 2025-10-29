뉴스

'웰바이오텍 주가조작' 구세현 전 대표 구속…"도망·증거 인멸 우려"

김지욱 기자
작성 2025.10.29 23:13 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'웰바이오텍 주가조작' 구세현 전 대표 구속…"도망·증거 인멸 우려"
▲ 구세현 전 웰바이오텍 대표

웰바이오텍 주가조작에 가담한 혐의를 받는 구세현 전 대표가 오늘(29일) 구속됐습니다.

서울중앙지법 박정호 영장전담 부장판사는 민중기 특별검사팀이 자본시장법상 사기적 부정거래 등 혐의로 구 전 대표에 대해 청구한 구속영장을 이날 발부했습니다.

박 부장판사는 "도망할 염려와 증거를 인멸할 염려가 있다"고 결정 이유를 설명했습니다.

구 전 대표는 2023년 5월께 웰바이오텍이 우크라이나 재건 사업에 참여할 것처럼 투자자들을 속여 시세를 조종하는 데 가담한 혐의를 받습니다.

이는 같은 시기 벌어진 삼부토건 주가조작과 유사한 방식입니다.

웰바이오텍의 경우 우크라이나 재건주로 묶여 주가가 급등한 무렵 전환사채(CB) 발행·매각으로 투자자들이 약 400억 원의 시세차익을 얻은 것으로 드러났습니다.

구 전 대표는 삼부토건 주가조작에 가담해 369억 원의 부당이익을 챙긴 혐의로 기소된 이기훈 전 삼부토건 부회장 (겸 웰바이오텍 회장)의 도주를 도운 혐의(범인도피 등)도 받습니다.

이 전 부회장은 지난 7월 구속영장이 청구된 후 영장실질심사에 출석하지 않고 도주했다가 55일 만에 전남 목포에서 체포돼 결국 구속기소 됐습니다.

특검팀은 이 전 부회장이 웰바이오텍 주가조작에도 가담했다고 보고 그를 소환 조사한 바 있습니다.

구 전 대표의 신병을 확보한 특검팀은 조만간 그를 재판에 넘기면서 이 전 부회장을 추가 기소할 것으로 보입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지