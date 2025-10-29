심우준 역전 결승타…한화, LG에 한국시리즈 2패 뒤 반격의 첫승

▲ 29일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 3차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 8회말 2사 만루 한화 심우준이 2타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다.

프로야구 한국시리즈에서 한화 이글스가 LG 트윈스를 상대로 2연패 뒤 반격의 첫 승을 따냈습니다.한화는 대전 한화생명 볼파크에서 열린 신한 SOL뱅크 한국시리즈(KS·7전4승제) 3차전 LG와 홈 경기에서 7대 3으로 이겼습니다.잠실 1, 2차전을 내리 패한 한화는 대전 3차전에서도 졌다면 벼랑 끝에 내몰릴 뻔했지만 8회 말에 짜릿한 역전 드라마를 쓰며 시리즈 전적 1승 2패를 만들었습니다.한화는 8회 초까지 3대 1로 끌려가 패배 위기에 몰렸지만, 8회 말에 대거 6점을 뽑았습니다.3대 3 동점에서 역전 2타점 결승타를 터뜨린 심우준은 3차전 MVP에 선정됐습니다.두 팀의 4차전은 내일(30일) 오후 6시 30분 같은 장소에서 펼쳐집니다.한화는 와이스, LG는 치리노스를 4차전 선발 투수로 예고했습니다.(사진=연합뉴스)