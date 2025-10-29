트럼프 묵는 호텔 주변서 '트럼프 반대' 기습 시위

▲ 경찰 '반(反)트럼프 시위' 강제 해산

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 오늘(29일) 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령이 묵는 경북 경주 힐튼호텔 주변에서 기습적인 '반(反)트럼프 시위'가 벌어졌습니다.대학생 등으로 구성된 시위자들은 경찰의 강제 해산과 시위 재개를 반복하다 자진 해산했습니다.경찰 등에 따르면 오늘 오후 5시 40분쯤 경주 힐튼호텔과 200여 m 떨어진 앞 도로에서 자주독립대학생시국농성단 소속 회원 20여 명이 트럼프 미 대통령을 규탄하는 집회를 벌였습니다.이들은 '우리 국민 불법 체포·구금 사과하지 않는 트럼프 방한 반대한다', '트럼프의 날강도적인 3천500억 달러 투자 강요 규탄한다'는 등 문구가 적힌 현수막과 팻말을 들고 반트럼프 구호를 외쳤습니다.경찰은 현장에 경력 100여 명을 투입한 뒤 '허가받지 않은 집회를 하고 있으니 자진 해산 해달라'고 요청했으나, 이들이 해산할 기미를 보이지 않자 강제 해산에 나섰습니다.경찰은 이후 이들을 힐튼호텔과 더 멀어진 공간으로 이동하도록 조치했습니다.그러나 이들은 그곳에서 재차 같은 내용의 집회를 연 뒤에 경찰의 통제를 받으며 700여 m를 행진하는 등 총 1시간여 동안 기습 시위를 벌인 뒤 자진 해산했습니다.(사진=연합뉴스)