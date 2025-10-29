'3연승 도전' LG, 수비에 울고 웃고

<앵커>



LG가 첫 두 경기를 따낸 가운데 프로야구 한국시리즈 3차전이 열리고 있습니다. 경기 초반 LG의 '수비'에 승부가 요동치고 있습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



2회 말, 한화가 먼저 기세를 올렸습니다.



1 아웃 1-2루 기회에서 최재훈의 안타 때 LG 좌익수 김현수가 타구를 깔끔하게 처리하지 못하는 틈에 선취점을 냈습니다.



LG는 아쉬운 수비를 곧장 영리한 수비로 만회했습니다.



계속된 원아웃 1-2루에서 이도윤의 유격수 뒤쪽 뜬 공을 심판진이 '인필드 플라이'로 선언하지 않자, 유격수 오지환이 일부러 놓친 뒤, 1루 주자를 2루에서 포스 아웃, 2루 주자를 협살로 몰아 더블 아웃으로 연결해 순식간에 이닝을 끝냈습니다.



한화 김경문 감독이 주자들을 보호하기 위해 심판 재량으로 판단하는 인필드 플라이를 왜 선언하지 않았냐고 항의했지만 소용이 없었습니다.



LG는 곧장 3회 초 신민재의 좌중간을 가르는 1타점 2루타로 동점을 만들었고 4회, 앞서 실책을 범했던 김현수의 우중월 솔로 홈런으로 승부를 뒤집었습니다.



한화 에이스 폰세가 6회까지 2실점으로 버텼지만, 한국시리즈 첫 등판에 나선 LG 손주영이 5이닝 1실점 호투를 펼치면서 LG가 7회 현재 2대 1로 앞서 있습니다.



LG는 6회부터 불펜을 가동해 3연승을 노리고 있습니다.



(영상편집 : 이정택)