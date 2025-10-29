뉴스

계속되는 '최민희 축의금' 논란…"사퇴하라" "반환했다"

김기태 기자
작성 2025.10.29 20:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

오늘(29일) 국회 국정감사장은 사실상 최민희 과방위원장을 상대로 한 청문회 같았습니다. 국민의힘은 최 위원장의 자녀 결혼식 축의금 논란을 거듭 문제 삼으며 사퇴를 요구했고, 최 위원장은 축의금을 다 돌려줬다며 물러날 뜻이 없단 입장인 걸로 전해졌습니다.

김기태 기자가 보도합니다.

<기자>

국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사.

국민의힘 의원들은 민주당 소속인 최민희 과방위원장의 자녀 결혼식이 국회 국감 기간에 국회 안에서 열렸고, 일부 피감기관 인사들이 축의금도 냈다며 최 위원장에게 사퇴하라고 촉구했습니다.

[박정훈/국민의힘 의원 : 최민희 위원장님 사퇴하실 겁니까? 하실 거예요? (질의하시죠.) 그러니까 사퇴하실 거냐고요. 답을 하세요. (질의하십시오.) 사퇴 안 하실 겁니까?]

오늘 국감에 출석한 피감기관 증인들에겐 최 위원장으로부터 청첩장을 받았는지, 또 축의금을 냈는지 일일이 묻기도 했습니다.

[이상휘/국민의힘 의원 : 김영식 국가과학기술연구회 이사장님, 청첩장 받았습니까? (제가 받은 적은 없습니다.) 축의금 냈습니까? (네.)]

[최민희/국회 과학기술정보방송통신위원장 : 저희로부터 청첩장을 받으셨다고 답변하셨나요? (아닙니다, 안 받았다고 얘기했습니다.)]

최 위원장은 국감 이후 자녀 결혼식 논란에 대한 입장을 내겠다고 했습니다.

[최민희/국회 과학기술정보방송통신위원장 : 이 자리에서 얘기를 하면 이것이 논란이 되어서 국감을 못 할 것 같습니다.]

최 위원장은 사퇴할 이유가 없으며, 축의금 반환을 다 했다는 입장인 걸로 전해졌습니다.

정청래 민주당 대표는 최 위원장이 지난 20일, MBC 비공개 업무보고 때 MBC 보도본부장을 퇴장 조치한 것 관련해 최 위원장에게 전화를 걸어 경위를 파악했습니다.

[박수현/민주당 수석대변인 : 당 지도부의 염려, 또 국민의 염려를 전한 메시지였다고 생각합니다.]

국민의힘 미디어특위는 최 위원장이 권력형 갑질을 했다면서 민주당의 '을 지키는 민생실천위원회'에 최 위원장을 신고하기로 했습니다.

(영상취재 : 전경배·공진구, 영상편집 : 황지영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김기태 기자 사진
김기태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지