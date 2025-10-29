'핵잠수함 연료 공급 허용' 요청…"트럼프, 필요성 공감"

<앵커>



이번 한미정상회담에서 이재명 대통령은 안보 문제도 중점적으로 언급했습니다. 특히, 핵추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 결단해 달라고 요청했습니다. 트럼프 대통령은 이 제안에 공감했고, 앞으로 후속 협의를 이어나가기로 했습니다.



보도에 강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 한미 정상회담 모두발언에서 북한 김정은 국무위원장, 방위비 증액 등의 이야기를 언급하다 이런 말을 꺼냈습니다.



[이재명 대통령 : 약간의 오해가 있으신 것 같은데 핵 추진 잠수함의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 대통령님께서 결단을 좀 해주시면 좋겠습니다.]



우리나라는 핵 기술을 보유하고도 한미원자력협정 탓에 군사 목적의 핵연료 활용이 제한돼, 핵잠수함 추진 연료 사용이 불가한 상태입니다.



이 대통령은 북한과 중국도 언급했습니다.



[이재명 대통령 : 디젤 잠수함이 잠항 능력이 떨어지기 때문에 북한이나 아니면 중국 쪽 잠수함 추적활동이 제한이 있습니다.]



잠항 능력 등 작전 능력이 뛰어난 핵잠수함을 동맹국인 한국이 보유하면, 한반도 주변 해역 방어에 대한 미군 부담이 줄어들 수 있음을 강조하며 설득에 나선 겁니다.



이 대통령은 사용 후 핵연료 재처리나 우라늄 농축 부분에서도 실질적 협의가 진척되도록 지시해 달라고 트럼프 대통령에게 당부했습니다.



"대한민국은 방위비 증액과 방위 산업 발전을 통해 자체적 방위 역량을 대폭 키울 것"이라고도 했습니다.



트럼프 대통령은 이러한 제안에 공감했고 양국은 후속 협의 절차를 밟기로 했습니다.



[위성락/국가안보실장 : 한국이 핵추진 잠수함 능력을 필요로 한다는 데에 공감을 표하면서 후속 협의를 해나가자고 했습니다.]



과학기술정보통신부는 미국과 인공지능 산업 가속화, 차세대 통신, 바이오, 양자, 우주 등 핵심 기술 협력 관계를 강화하는 내용의 업무협약을 체결했습니다.



(영상취재 : 이병주·하륭, 영상편집 : 박진훈)