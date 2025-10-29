김건희특검, '통일교인 국힘 집단 입당' 추천인 참고인 조사

김건희 여사의 여러 의혹을 수사하는 특검팀이 통일교인들의 국민의힘 집단 가입 의혹과 관련해 일부 교인에게 입당을 추천한 것으로 알려진 통일교 관련단체 전직 임원을 오늘(29일) 소환했습니다.



민중기 특검팀은 오늘 오전부터 박모 전 천주평화연합(UPF) 경남지회 회장을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.



특검팀은 지난달 30일 국민의힘 경남도당을 압수수색해 박씨가 추천인으로 돼 있는 300여장의 당원 가입신청서 뭉치를 확보했는데, 이 가운데 상당수가 통일교인의 것이라고 판단한 것으로 전해졌습니다.



이들의 가입 시기는 주로 2022년 11월부터 2023년 3월 사이에 집중된 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 박 씨를 상대로 당시 그가 추천인으로 기재된 구체적 경위와 윗선 지시에 따른 입당 독려 여부 등을 조사한 것으로 보입니다.



특검팀은 통일교 측이 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹을 수사하고 있습니다.



2022년 11월 김 여사가 건진법사 전성배 씨를 통해 전 세계본부장 윤모 씨에게 교인 집단 당원 가입을 요청했다는 것이 특검팀의 판단입니다.



개인의 자유의사에 반해 특정 정당 가입을 강요하면 정당법 위반에 해당합니다.



특검팀은 통일교 측이 20대 대선 전후로 국민의힘 17개 시·도당 전반에 후원금을 건네는 등 조직적으로 윤석열 정부와 '정교유착'을 꾀했다고 보고 지난 10일 한학자 총재를 정치자금법 위반 등 혐의로 구속기소 했습니다.



다만 특검팀은 당시 한 총재에게 교인들을 상대로 국민의힘 입당을 강요한 정당법 위반 혐의는 적용하지 않았습니다.