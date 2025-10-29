유승민 대한체육회장 "불법 리베이트 혐의 사실로 확인되면 사퇴"

▲ 유승민 대한체육회장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한체육회 등에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다.

유승민 대한체육회장이 대한탁구협회장 시절 후원금 관련 인센티브 차명 수령 의혹으로 경찰 수사를 받는 것과 관련해 혐의가 사실로 확인되면 사퇴하겠다며 결백을 강조했습니다.유승민 회장은 오늘 국회에서 열린 문화체육관광부 산하 체육단체 등에 대한 종합 국정감사에서 국민의힘 조은희 의원의 질의에 "불법 리베이트와 관련해 혐의가 사실로 드러나면 책임지고 사퇴하겠다"고 답했습니다.유 회장은 탁구협회장 시절 소속사 대표의 동생이 2억 원의 인센티브를 받은 것과 관련해 차명으로 챙긴 것이 아니냐는 의혹을 제기한 체육단체의 고발에 따라 업무상 배임 등 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다.유 회장은 그러나 "어제저녁부터 나온 기사는 사실과 다른 부분이 있다. 금융 기록에 대한 연락을 받은 적이 없고 제공한 적도 없다. 사실관계를 바로잡고 싶다"면서 관련 혐의로 기소되면 그만두겠느냐는 물음에 "기소되면 그만두겠다"고 말했습니다.유 회장은 탁구협회장 명의의 법인카드를 사용했다는 지적에 대해선 "협회 전체가 쓰는 게 제 이름으로 나간 것"이라며 "업무상 경비가 들어갔다면 협회가 제공했을 수도 있는데 법인카드는 가지고 있지 않아 존재를 모르고 있었다"고 해명했습니다.아울러 협회장 시절 국가대표 선수 불법 교체 주장과 관련해선 "출전이 불발될 뻔한 선수가 문제를 제기했다면 더 큰 문제가 됐을 것"이라면서 "선수들의 명예가 있기 때문에 받아들이기 어렵다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)