중국, 미중 정상회담 앞두고 미국산 대두 구매…회담 청신호?

▲ 대두

중국이 내일(30일) 부산에서 열릴 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담을 앞두고 미국산 대두 수입을 재개하며 관련 무역 합의의 물꼬를 텄습니다.로이터통신은 중국 국영 곡물기업 중량(中粮)그룹이 최근 미국산 대두 18만 톤을 구매했다고 익명의 소식통을 인용해 보도했습니다.이는 올해 가을 수확된 미국산 대두를 중국이 구매한 첫 사례로, 해당 물량은 올해 12월에서 내년 1월 사이 인도될 예정입니다.한 국제무역 업체 관계자는 로이터에 "중량그룹의 이번 구매는 두 정상 간 무역 합의가 공식 체결되기도 전에 이뤄졌다"면서 "현재까지 계약된 물량은 3건으로, 규모는 그리 크지 않다"고 설명했습니다.블룸버그통신도 관련 내용을 전하면서 "(중국의 미국산 대두 구매는) 두 세계 최대 경제국이 이번 주 체결할 것으로 예상되는 합의의 일환"이라면서 "양국 간 대두 교역이 재개될 가능성을 시사한다"고 평가했습니다.앞서 허리펑 중국 국무원 부총리가 이끄는 무역대표단과 말레이시아에서 고위급 무역 회담을 마친 스콧 베선트 미국 재무장관은 중국의 미국산 대두 수입 중단 문제와 관련한 합의안이 마련됐다고 밝힌 바 있습니다.중국 관영매체인 신화통신도 양측이 농산물 무역을 포함한 다양한 분야에서 초기 합의에 도달했다는 소식을 전하며 대두 교역 정상화 전망에 힘을 실었습니다.대두는 중국을 상대로 한 미국의 무역 협상에서 트럼프 대통령의 '약한 고리'로 꼽힙니다.트럼프 대통령의 지지 기반인 중서부 농업지대가 주생산지인 데다가, 미국산 대두의 최대 수입국인 중국이 거래를 중단하면 전 세계적으로 이를 대체할 수요처를 찾기 어렵기 때문입니다.실제로 중국은 대두 수입에서 미국산이 차지하는 비중을 2016년 20%에서 지난해 12%로 낮춘 데 이어, 올해 들어서는 중량그룹의 이번 계약 이전까지 가을에 수확되는 미국산 대두를 구매하지 않았습니다.미국의 주요 대두 수출 시즌이 10월에 시작해 이듬해 1월까지 이어진다는 점에서, 양국 무역 협상은 미국 농가의 공급처 확보에 결정적인 시점에 이뤄지는 셈입니다.중량그룹의 미국산 대두 구매는 중국이 대표적인 협상 카드를 양보하며 무역 합의 무드를 조성하는 동시에, 최근 구매량을 늘린 브라질·아르헨티나 등 남미산 대두 수입의 리스크를 관리하기 위한 것으로 보입니다.(사진=게티이미지코리아)