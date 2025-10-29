뉴스

[D리포트] 킥보드 돌진에 반려견 '쾅' 충격…"시력이 나빠서 그만" 황당 답변

신정은 기자
작성 2025.10.29 17:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
보호자와 산책을 나온 흰색 강아지를 향해 전동킥보드가 돌진합니다.

빠른 속도로 들이 받힌 강아지는 깜짝 놀라 달아납니다.

그제 저녁 8시쯤 인천 미추홀구에서 중학교 2학년 A 군이 탄 전동킥보드가 강아지를 들이받는 사고가 났습니다.

도로교통법상 전동킥보드는 원동기나 자동차 면허를 가진 만 16살 이상만 탈 수 있는데, A 군은 만 14살이었습니다.

A 군은 시력이 나빠 강아지를 보지 못했다고 주장한 것으로 알려졌습니다.

[권영인/피해 강아지 보호자 : '너 왜 이렇게 시력이 안 좋아 아기야' 하니까 '원래 안경을 쓰는데 안경이 걸리적거려서 안 쓰고 있었어요'라고]

강아지는 사고 직후 인근 동물병원으로 옮겨져 입원 치료를 받고 있는데, 사고 충격으로 인해 심각한 간 손상을 입은 것으로 파악됐습니다.

최근 미성년자들의 무면허 전동킥보드 사고가 잇따르고 있습니다.

지난 18일 인천 서구에서도 가족들과 함께 길을 걷던 30대 엄마 B 씨가 딸을 향해 돌진하던 전동킥보드를 보고 순간적으로 아이를 감쌌습니다.

다행히 딸은 다치지 않았지만 B 씨는 머리를 바닥에 부딪혀서 중태에 빠졌었고 응급수술을 받은 뒤 중환자실에서 치료 중입니다.

당시 전동킥보드엔 중학생 2명이 타고 있었는데 모두 16살 미만으로 무면허 상태였습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 박나영, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지