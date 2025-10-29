코스피, 4,080대 상승 마감…'역대 최고치'

▲ 29일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터 하고 있다.

코스피가 오늘(29일) 한미 정상회담을 주시하는 가운데 미국 기술주 강세와 SK하이닉스 호실적에 힘입어 4,080대로 상승, 사상 최고치를 경신했습니다.이날 코스피는 전장보다 70.74포인트(1.76%) 오른 4,081.15에 장을 마치며 지난 27일 기록한 종가·장중 기준 역대 최고치(4,042.83)를 갈아치웠습니다.지수는 전장보다 51.13포인트(1.27%) 오른 4,061.54로 출발해 지난 27일 기록한 장중 사상 최고치를 경신한 뒤 상승폭을 줄였으나 다시 오름폭을 키워 4,084.09까지 장중 역대 최고치를 높였습니다.이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 6.0원 내린 1,431.7원을 나타냈습니다.유가증권시장에서 기관이 6천406억 원 순매수하며 지수를 끌어올렸습니다.반면 개인은 3천612억 원 순매도했으며, 외국인도 2천226억 원 매도 우위를 보여 전날에 이어 '팔자'를 나타냈습니다.앞서 외국인은 전날 코스피 시장에서 1조 6천억 원가량 순매도하며 트럼프 미국 정부의 관세 우려가 컸던 지난 4월 초 이후 가장 많이 순매도한 바 있습니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 71억 원어치를 순매도했습니다.간밤 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 칩에 대한 수요가 여전히 강력하다고 말하면서 엔비디아가 급등하고, 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 사상 최고치를 경신한 점이 국내 증시에 훈풍으로 작용한 것으로 보입니다.아울러 개장 전 SK하이닉스가 사상 최대 3분기 실적을 공개하면서 반도체주를 중심으로 매수세가 유입되는 흐름을 보였습니다.장중에는 이날 한미 정상회담과 하루 앞으로 다가온 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 결정을 앞두고 경계감에 상승폭이 일부 제한되기도 했습니다.그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 경주에 도착한 직후 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋의 특별연설에서 "한국과의 무역 합의를 곧 마무리할 것"이라고 밝혀 무역협상 타결 기대가 확대, 증시는 다시 오름폭을 키웠습니다.트럼프 대통령은 해당 연설에서 30일로 예정된 시진핑 중국 국가주석과의 미·중 정상회담과 관련 "협상을 타결할 수 있기를 희망한다. 합의를 이룰 것이라 생각한다. 양측 모두에 좋은 합의가 될 것"이라고 말해 미중 정상회담에 대한 기대도 키웠습니다.시가총액 상위 종목 중 역대 최대 3분기 실적을 공개한 SK하이닉스(7.10%)가 장중 55만 9천 원까지 올라 역대 최고가를 경신했으며, 삼성전자(1.01%)도 10만 원대를 회복했습니다.아울러 두산에너빌리티가 한미 원전 협력 프로젝트인 '마누가(MANUGA)' 기대감에 11.57% 급등했으며, 트럼프 대통령이 방한 후 조선업 협력을 강조하면서 HD현대중공업(0.17%), 한화오션(0.30%) 등 조선주도 올랐습니다.이밖에 LG에너지솔루션(0.78%), 현대차(2.99%), 기아(1.94%), NAVER(4.74%), 삼성물산(11.59%) 등도 올랐습니다.다만 이날 코스피 시장에서 하락한 종목은 566개로, 상승한 종목 수(305개)를 웃돌았습니다.업종별로 보면 유통(5.05%), 전기전자(2.93%), 건설(2.77%) 등이 올랐으며 섬유의류(-2.00%), 제약(-1.23%), 오락문화(-1.09%) 등은 내렸습니다.반면 코스닥지수는 전장보다 1.71포인트(0.19%) 내린 901.59에 거래를 마쳤습니다.지수는 전장보다 3.20포인트(0.35%) 오른 906.50으로 출발해 강보합세를 보이다 장중 하락 전환해 한때 900선을 내줬으나 장중 내림폭을 일부 줄였습니다.코스닥시장에서 기관이 625억 원 순매도했으며 개인과 외국인은 각각 645억 원, 370억 원 매수 우위를 보였습니다.(사진=연합뉴스)