[스토브리그] "어머! 충격적" 앵커 찐반응 불러낸 한마디 "한동훈, 정치는 아니다"…진심이신 거죠? (feat. 유인태 전 국회 사무총장)

올해 초 한동훈 전 국민의힘 대표를 만났던 대한민국 대표 정치 원로 유인태 전 국회 사무총장. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 나와 '민심경청로드'를 이어가고 있는 한 전 대표의 재보궐선거 출마에 대해 묻자 "정치 안 하는 게 더 좋다"는 폭탄 발언을 했습니다. "어머!" "갑자기 충격적인 이야기"라는 정유미 앵커의 찐반응을 불러낸 유 전 총장의 이야기는 영상으로 확인하시죠! (안철수 의원까지 소환된 건 안 비밀!)



