[스토브리그] "정청래, 최민희에 전화해 경위 파악"…국감 끝나고 정리한다는 민주당? (feat. 유인태 전 국회 사무총장)

정유미 기자
작성 2025.10.29 16:33 조회수
국정감사 기간 중 국회에서 딸의 결혼식을 치른 최민희 과방위원장을 둘러싼 공방이 더욱 거세지는 모습입니다. 국민의힘이 최 위원장을 뇌물죄로 고발하겠다며 위원장 사퇴까지 요구하고 있는데요. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 민주당 원로 유인태 전 국회 사무총장은 오래 전부터 최민희 위원장을 봐왔다고 운을 떼고는 "안 그랬는데 나쁜 것만 보고 배웠다"고 쓴소리를 했는데요. 따가운 유인태 전 총장의 이야기는 영상으로 확인하시죠.

