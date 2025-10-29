[스토브리그] '무정쟁 주간' 선언한 정청래…국힘 "민주당이 할 소리? 왜 침묵을 강요하나" (feat. 유인태 전 국회 사무총장)

뉴스

이번 주 금요일, 공식 개막하는 'APEC 정상회의'를 앞두고 민주당 정청래 대표가 '무정쟁 주간'을 제안했습니다. 자신부터 솔선수범하겠다며 불가피한 정책 발언만 하겠다고 했는데요. 하지만 국민의힘에서는 "경제와 부동산 참사를 덮기 위한 침묵 강요이자 정치적 물타기"라며 싸늘한 반응을 내놨습니다. 게다가 최민희 과방위원장의 축의금을 둘러싸고 최 위원장 본인과 국민의힘 간의 공방도 이어지고 있는데요. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 대한민국 대표 정치 원로이자 민주당의 큰 어른인 유인태 전 국회 사무총장과 함께 합니다. 정청래의 '무정쟁 주간' 제안, 유 전 총장은 어떻게 보고 있을까요? 축의금 논란을 부른 최민희 위원장은요? 이야기 나눠보겠습니다.

