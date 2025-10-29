내란 특검 "외환 의혹 범죄사실 확정에 시간 걸려…11월 중 처리"

▲ 지난 8월 내란특검 브리핑
조은석 내란 특별검사팀은 12·3 비상계엄 관련 외환 의혹 수사 상황과 관련해 "사건 처리 시점이 11월로 넘어갈 것"이라고 밝혔습니다.
박지영 특검보는 오늘(29일) 브리핑에서 "당초 10월 말 기소가 목표였는데, 현재로서는 달성이 어려워 보인다"고 말했습니다.
박 특검보는 "외환 의혹 사건은 군의 사기와 국가적인 이익을 고려하면서 여러 가지를 충분히 크로스체크하고 있다"며 "구성된 사실과 증거의 유무에 대해서도 내부적으로 격렬한 토론을 거치며 검증이 진행 중"이라고 설명했습니다.
이어 "이런 점 때문에 구체적으로 피의자의 범위나 범죄 사실 등이 확정되기까지는 시간이 더 걸릴 예정"이라며 "11월로 처리 시점이 미뤄지겠지만, 많이 늦어지지는 않을 것"이라고 부연했습니다.
특검팀이 수사 중인 외환 의혹은 윤석열 전 대통령이 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 지난해 10월 드론작전사령부에 평양 무인기 투입 작전 등을 지시했다는 내용이 골자입니다.
투입된 무인기가 평양 인근에 추락하면서 작전·전력 등 군사 기밀이 유출된 만큼, 일반이적죄가 성립한다는 게 특검팀의 시각입니다.
특검팀은 지난 15일 의혹의 '정점'인 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 관련 의혹을 조사했습니다.
윤 전 대통령은 진술 거부권을 행사하면서도 혐의를 부인하는 취지의 주장을 일부 펼친 것으로 전해졌습니다.
박 특검보는 "사건을 처분하더라도 국가기밀에 해당하는 부분은 일절 공개되지 않을 예정"이라며 "범행에 이르게 된 동기 등을 중심으로 공보가 이뤄질 것"이라고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)