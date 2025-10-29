내란 특검 "외환 의혹 범죄사실 확정에 시간 걸려…11월 중 처리"

▲ 지난 8월 내란특검 브리핑

조은석 내란 특별검사팀은 12·3 비상계엄 관련 외환 의혹 수사 상황과 관련해 "사건 처리 시점이 11월로 넘어갈 것"이라고 밝혔습니다.박지영 특검보는 오늘(29일) 브리핑에서 "당초 10월 말 기소가 목표였는데, 현재로서는 달성이 어려워 보인다"고 말했습니다.박 특검보는 "외환 의혹 사건은 군의 사기와 국가적인 이익을 고려하면서 여러 가지를 충분히 크로스체크하고 있다"며 "구성된 사실과 증거의 유무에 대해서도 내부적으로 격렬한 토론을 거치며 검증이 진행 중"이라고 설명했습니다.이어 "이런 점 때문에 구체적으로 피의자의 범위나 범죄 사실 등이 확정되기까지는 시간이 더 걸릴 예정"이라며 "11월로 처리 시점이 미뤄지겠지만, 많이 늦어지지는 않을 것"이라고 부연했습니다.특검팀이 수사 중인 외환 의혹은 윤석열 전 대통령이 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 지난해 10월 드론작전사령부에 평양 무인기 투입 작전 등을 지시했다는 내용이 골자입니다.투입된 무인기가 평양 인근에 추락하면서 작전·전력 등 군사 기밀이 유출된 만큼, 일반이적죄가 성립한다는 게 특검팀의 시각입니다.특검팀은 지난 15일 의혹의 '정점'인 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 관련 의혹을 조사했습니다.윤 전 대통령은 진술 거부권을 행사하면서도 혐의를 부인하는 취지의 주장을 일부 펼친 것으로 전해졌습니다.박 특검보는 "사건을 처분하더라도 국가기밀에 해당하는 부분은 일절 공개되지 않을 예정"이라며 "범행에 이르게 된 동기 등을 중심으로 공보가 이뤄질 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)