뉴스

김현지 국감 증인 채택 불발…"의혹 규명"·"정쟁 목적" 설전

손기준 기자
작성 2025.10.29 15:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김현지 국감 증인 채택 불발…"의혹 규명"·"정쟁 목적" 설전
▲ 냉랭한 여야 원내대표

다음 달 6일 열리는 국회 운영위의 대통령실 대상 국정감사에 김현지 대통령실 제1부속실장을 증인으로 부르는 방안이 불발됐습니다.

운영위는 이날 전체회의에서 김 실장을 비롯해 주요 일반증인 채택 문제를 논의했으나 합의에 실패한 채 기관증인만 채택한 채 회의를 마쳤습니다.

이날 회의에서 국민의힘은 김 실장을 증인으로 불러 여러 의혹을 검증해야 한다고 거듭 주장했고, 민주당은 감사가 아닌 정치 공세를 하려는 의도라고 반발하면서 설전이 이어졌습니다.

앞서 민주당은 대통령실 국감에 '12·3 내란' 진상 규명을 이유로 윤석열 전 대통령 부부, 정진석 전 대통령 비서실장을 비롯한 50명가량을 일반 증인으로 부르자고 요구한 것으로 알려졌습니다.

이에 맞서 국민의힘도 임명 배후에 김 부속실장이 있다는 의혹이 제기된 김인호 산림청장과 전직 경기도청 5급 별정직 공무원 배모 씨, 김 부속실장의 배우자인 세무사 최모 씨, 10·15 부동산 대책 발표 후 설화로 사퇴한 이상경 전 국토교통부 1차관 등의 증인 채택을 요구한 것으로 전해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지