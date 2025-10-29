김현지 국감 증인 채택 불발…"의혹 규명"·"정쟁 목적" 설전

▲ 냉랭한 여야 원내대표

다음 달 6일 열리는 국회 운영위의 대통령실 대상 국정감사에 김현지 대통령실 제1부속실장을 증인으로 부르는 방안이 불발됐습니다.운영위는 이날 전체회의에서 김 실장을 비롯해 주요 일반증인 채택 문제를 논의했으나 합의에 실패한 채 기관증인만 채택한 채 회의를 마쳤습니다.이날 회의에서 국민의힘은 김 실장을 증인으로 불러 여러 의혹을 검증해야 한다고 거듭 주장했고, 민주당은 감사가 아닌 정치 공세를 하려는 의도라고 반발하면서 설전이 이어졌습니다.앞서 민주당은 대통령실 국감에 '12·3 내란' 진상 규명을 이유로 윤석열 전 대통령 부부, 정진석 전 대통령 비서실장을 비롯한 50명가량을 일반 증인으로 부르자고 요구한 것으로 알려졌습니다.이에 맞서 국민의힘도 임명 배후에 김 부속실장이 있다는 의혹이 제기된 김인호 산림청장과 전직 경기도청 5급 별정직 공무원 배모 씨, 김 부속실장의 배우자인 세무사 최모 씨, 10·15 부동산 대책 발표 후 설화로 사퇴한 이상경 전 국토교통부 1차관 등의 증인 채택을 요구한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)