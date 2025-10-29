정청래 "지방선거, 내리꽂는 일 없을 것…당원 참여 전면 확대"

▲ 29일 서울 여의도 국회박물관에서 열린 더불어민주당 참좋은지방정부위원회 발대식에서 더불어민주당 정청래 대표가 발언하고 있다.

민주당 정청래 대표는 내년 6·3 지방선거와 관련해 "이번 선거는 권리당원 참여가 100%, 전면 확대되는 선거가 될 것"이라고 말했습니다.정 대표는 이날 국회에서 열린 참좋은지방정부위원회 발대식에서 "가장 많은 권리당원, 전체 구성원이 경선에 참여하는 게 지방선거 승리의 가장 큰 주춧돌"이라며 이같이 전했습니다.그는 "어제 조승래 사무총장으로부터 지방선거 룰을 보고받았고, 가장 민주적 방식으로 룰 세팅이 진행되고 있다"며 "지도부에서 옛날 방식으로 (후보를) 내리꽂고, 그런 일은 있을 수 없다"고 강조했습니다.지방선거 경선 부적격자를 가리는 기준에 대해선 "(서류상) '예외 없는 부적격'은 예외 없이 서류 탈락이고, 어찌해 볼 도리가 없다. 그럴 경우 사회의 지탄을 받는 사람들로 구성됐을 것"이라며 "(단순) 부적격자에 대해서는 정상 참작하거나, 심사위원 3분의 2 결정에 따라 달리 정할 수 있는 구제책을 마련했다"고 설명했습니다.또 "전략공천은 당헌·당규대로 보장됐고, 필요한 경우 전략공천을 하는데 그것은 컷오프라고 보긴 어렵다"며 "그것을 어느 정도까지 행사할지는 상황을 봐 가면서 하겠다"고 덧붙였습니다.그러면서 "내년 지방선거가 그리 녹록지 않다"며 "한시도 방심하지 말고 진정성 있게 가장 낮은 곳으로 가서 유권자, 국민을 만나는 일에 소홀함이 없어야 한다. 저부터 그런 모범을 보이겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)