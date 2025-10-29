정청래 "지방선거, 내리꽂는 일 없을 것…당원 참여 전면 확대"

▲ 29일 서울 여의도 국회박물관에서 열린 더불어민주당 참좋은지방정부위원회 발대식에서 더불어민주당 정청래 대표가 발언하고 있다.
민주당 정청래 대표는 내년 6·3 지방선거와 관련해 "이번 선거는 권리당원 참여가 100%, 전면 확대되는 선거가 될 것"이라고 말했습니다.
정 대표는 이날 국회에서 열린 참좋은지방정부위원회 발대식에서 "가장 많은 권리당원, 전체 구성원이 경선에 참여하는 게 지방선거 승리의 가장 큰 주춧돌"이라며 이같이 전했습니다.
그는 "어제 조승래 사무총장으로부터 지방선거 룰을 보고받았고, 가장 민주적 방식으로 룰 세팅이 진행되고 있다"며 "지도부에서 옛날 방식으로 (후보를) 내리꽂고, 그런 일은 있을 수 없다"고 강조했습니다.
지방선거 경선 부적격자를 가리는 기준에 대해선 "(서류상) '예외 없는 부적격'은 예외 없이 서류 탈락이고, 어찌해 볼 도리가 없다. 그럴 경우 사회의 지탄을 받는 사람들로 구성됐을 것"이라며 "(단순) 부적격자에 대해서는 정상 참작하거나, 심사위원 3분의 2 결정에 따라 달리 정할 수 있는 구제책을 마련했다"고 설명했습니다.
또 "전략공천은 당헌·당규대로 보장됐고, 필요한 경우 전략공천을 하는데 그것은 컷오프라고 보긴 어렵다"며 "그것을 어느 정도까지 행사할지는 상황을 봐 가면서 하겠다"고 덧붙였습니다.
그러면서 "내년 지방선거가 그리 녹록지 않다"며 "한시도 방심하지 말고 진정성 있게 가장 낮은 곳으로 가서 유권자, 국민을 만나는 일에 소홀함이 없어야 한다. 저부터 그런 모범을 보이겠다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)