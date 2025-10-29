검찰 '가리봉동 동거 여성 살해' 중국 국적 60대 징역 30년 구형

▲ 서울남부지방법원

검찰이 구로구 가리봉동에서 함께 살던 여성을 살해한 중국 국적 60대 남성에게 징역 30년을 구형했습니다.검찰은 29일 서울남부지법 형사합의14부(이정희 부장판사) 심리로 열린 김 모 씨의 살인 혐의 사건 결심공판에서 이 같은 형을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.10년의 전자장치 부착 명령과 5년의 보호관찰 명령도 청구했습니다.김 씨 측 변호인은 "피고인은 살인의 고의가 없었다고 주장하고 있으며 잘못을 반성하고 있다"라며 "간암 말기 환자로 건강이 매우 좋지 않다는 점을 참작해 달라"고 선처를 요청했습니다.김 씨는 최후진술에서 "이런 일을 한 것을 후회하고 있다"라며 "이미 벌어진 일이라 방법이 없다고 생각하고, 어떤 처벌이 내려지든 받아들이겠다"고 했습니다.김 씨는 지난 7월 31일 새벽 3시 17분쯤 가리봉동의 주거지에서 동거하던 50대 여성에게 흉기를 여러 차례 휘둘러 살해한 혐의를 받습니다.그는 2023년 6월에도 피해자를 폭행해 다치게 한 혐의로 벌금형을 선고받은 전력이 있었습니다.선고공판은 다음 달 19일 오전 10시 10분에 열립니다.(사진=연합뉴스)