뉴스

검찰 '가리봉동 동거 여성 살해' 중국 국적 60대 징역 30년 구형

신정은 기자
작성 2025.10.29 15:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
검찰 '가리봉동 동거 여성 살해' 중국 국적 60대 징역 30년 구형
▲ 서울남부지방법원

검찰이 구로구 가리봉동에서 함께 살던 여성을 살해한 중국 국적 60대 남성에게 징역 30년을 구형했습니다.

검찰은 29일 서울남부지법 형사합의14부(이정희 부장판사) 심리로 열린 김 모 씨의 살인 혐의 사건 결심공판에서 이 같은 형을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.

10년의 전자장치 부착 명령과 5년의 보호관찰 명령도 청구했습니다.

김 씨 측 변호인은 "피고인은 살인의 고의가 없었다고 주장하고 있으며 잘못을 반성하고 있다"라며 "간암 말기 환자로 건강이 매우 좋지 않다는 점을 참작해 달라"고 선처를 요청했습니다.

김 씨는 최후진술에서 "이런 일을 한 것을 후회하고 있다"라며 "이미 벌어진 일이라 방법이 없다고 생각하고, 어떤 처벌이 내려지든 받아들이겠다"고 했습니다.

김 씨는 지난 7월 31일 새벽 3시 17분쯤 가리봉동의 주거지에서 동거하던 50대 여성에게 흉기를 여러 차례 휘둘러 살해한 혐의를 받습니다.

그는 2023년 6월에도 피해자를 폭행해 다치게 한 혐의로 벌금형을 선고받은 전력이 있었습니다.

선고공판은 다음 달 19일 오전 10시 10분에 열립니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지