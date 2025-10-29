인천시, 로봇 산업 집중 육성…"2030년 매출 3조 원↑ 목표"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

인천시가 로봇산업을 집중 육성해 오는 2030년까지 연 매출 3조 원을 초과 달성하겠다는 포부를 밝혔습니다.시는 오늘(29일) 청라 로봇타워에서 '인천 로봇산업 혁신성장 정책 발표 및 업무협약식'을 열고 이 같은 청사진을 발표했습니다.시는 2022년 기준 1조 3천600억 원 규모인 인천 로봇산업 연 매출을 2030년 3조 원 이상으로 늘리기 위해 인공지능(AI)과 로봇 기술을 결합한 산업 혁신을 추진하기로 했습니다.시는 구체적으로 인천로봇랜드 조성과 로봇혁신기업 육성, 로봇 도입 확산을 꾀할 방침입니다.인천로봇랜드에는 400여 개 로봇기업과 시험과 인증, 연구기관을 합친 산업단지를 조성하고 수도권 최대 규모의 로봇 실증 기반과 실외 자율주행 시범단지도 구축합니다.시는 로봇혁신기업 육성에 앞으로 5년 동안 100억 원을 투입해 연 매출 1천억 원 규모의 글로벌 로봇기업 5개 사를 육성할 계획입니다.지역 혁신 중심 대학지원체계 사업과 연계해 로봇융합 인재 양성도 추진합니다.'로봇 체험관', '로봇 빌리지', '로봇 헬스케어' 등 시민 체감형 정책을 통해 산업 분야뿐만 아니라 생활과 여가, 안전 등 다양한 영역으로 로봇 도입을 늘리기로 했습니다.오늘 행사에서는 시와 인천도시공사, 인천테크노파크, 인천대, 인하대, 한국전파진흥협회 등 13개 기관과 기업이 로봇산업 육성·발전 업무협약을 맺었습니다.