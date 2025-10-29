[자막뉴스] 미국 편의점서 팔리는 '마약 음료'…잘못 마셨다간 최대 징역 10년

미국 사우스캐롤라이나주.



한 남성이 거칠게 숨을 몰아쉬더니 그대로 의식을 잃고 쓰러집니다.



이 남성은 SNS에서 유행하는 음료를 마신 뒤, 12일 동안 혼수상태에 빠졌습니다.



문제의 음료는 마약 성분인 크라돔이 함유되어 있어 이른바 '마약 음료'로 불립니다.



크라돔을 과다 섭취하면 환각 효과와 더불어 구토, 메스꺼움, 불면증 그리고 중독 효과를 일으킵니다.



[이돈호 변호사 : 왜 마약 음료라는 별명이 붙었느냐 하면 동남아시아에서 자라는 식물인 크라돔의 잎 성분이 들어가 있기 때문인데요 이 크라돔이 일종의 마약입니다 (크라돔 성분이) 뇌 안에 수용체를 자극해 각성 효과를 내는데 다량 섭취 시 아편과 유사한 효과를 나타냅니다.]



실제로 이 음료를 마신 사람들은 마약 복용과 비슷한 효과를 경험했다고 말합니다.



['마약 음료' 복용자: 저는 마약 중독 문제로 8년 동안 술을 끊었는데 이 음료를 마셨을 때 마약 복용 시 기분이 다시 떠올랐어요.]



심지어 일부 지역에서는 중독으로 사망자까지 발생했는데, 그럼에도 여전히 미국에선 판매가 계속되고 있습니다.



[이돈호 변호사: 미국이 땅이 워낙 넓으니까 주마다 법이 다 다르잖아요 앨리배마, 아칸소, 인디애나, 로드아일랜드, 위스콘신 5개 주에서만 불법이고 다른 주에서는 합법이라는 거예요.]



미국의 경우 연방 규제를 받지 않아 5개 주에서만 불법일 뿐 나머지 지역에서는 합법적으로 유통되고 있습니다.



특히 이 음료는 미국 내 주유소나 편의점에서도 쉽게 구할 수 있어 미국을 방문하는 한국 관광객들에게도 주의가 필요합니다.



우리나라에서는 크라돔이 향정신성의약품으로 분류돼 있어, 복용 시 최대 징역 10년 또는 1억 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.



(취재: 노경목 / 구성: 노은정(인턴) / 영상편집: 김수영 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드3부)