3분기 국내 미술 경매액 32%↑…이중섭·박수근 고액 낙찰 덕

▲ 이중섭 '소와 아동'

올해 3분기 국내 미술 경매 시장의 낙찰총액이 지난해 같은 기간보다 약 32% 증가하며 크게 반등했습니다.한국미술품감정연구센터 기업부설연구소 카이(KAAAI)가 발표한 '2025년 3분기 미술시장분석 보고서'에 따르면 올해 3분기 국내 9개 미술 경매사의 낙찰총액은 약 313억 5천만 원으로 지난해 3분기(237억 5천여만 원)보다 약 76억 원(31.99%) 늘어났습니다.지난해 3분기에는 전년 동기 대비 약 26.2% 감소했지만, 이번에는 반등에 성공했습니다.양대 경매사 중 케이옥션의 낙찰총액은 163억 7천만 원으로 59.5% 증가했고, 서울옥션도 약 105억 4천만 원으로 23.7% 늘어났습니다.반면 전체 출품작 수는 4천599점으로 전년 동기(6천45점) 대비 23.9% 줄었습니다.출품작 수가 줄었지만, 낙찰총액이 늘어난 것은 고가의 대형 작품들이 대거 팔렸기 때문입니다.지난 9월 케이옥션에 출품된 이중섭의 '소와 아동'은 35억 2천만 원에 낙찰돼 3분기 최고 낙찰가를 기록했으며 박수근의 1959년 작 '산'도 12억 원에 팔렸습니다.반면 지난해 10억 원 이상에 낙찰된 작품은 구사마 야요이의 '호박'(29억 원)뿐이었습니다.보고서는 "경매 시장에서 양적 축소와 질적 성장이 동시에 일어난 결과로 고가 작품 거래의 비중이 크게 늘었다"며 "미술 시장이 회복됐다기보다는 미술 시장 구조가 선택과 집중, 즉 고가화와 양극화가 심화하는 과정"이라고 설명했습니다.그러면서 "주요 작가, 작품으로의 쏠림 현상은 중장기적 불확실성을 내포하는 것으로 보인다"고 해석했습니다.(사진=케이옥션 제공, 연합뉴스)