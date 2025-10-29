구독자 100만 유튜버 살인미수 혐의…2인조 구속 심사 출석

▲ 인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치하고 살해하려 한 남성 2명이 29일 인천 미추홀구 인천지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치해 살해하려 한 남성 2명이 처음으로 언론에 모습을 드러냈습니다.살인미수와 공동감금 등 혐의를 받는 A 씨 등 20∼30대 남성 2명은 29일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어섰습니다.승합차 2대에 나눠 타고 법원에 차례로 출석한 20대 남성 A 씨 등은 모자와 마스크를 써 얼굴 노출을 최대한 피했습니다.먼저 법원에 들어간 A 씨는 "피해자를 살해하려 했느냐"는 질문에 "아니요"라고 답했습니다.그러나 이후 "범행 동기가 뭐냐. 금산까지는 왜 갔냐"거나 "피해자에게 할 말이 있느냐"는 취재진의 잇따른 질문에는 2명 모두 침묵했습니다.이날 영장실질심사는 오후 2시부터 진행되며 A 씨 등의 구속 여부는 오후 늦게 결정될 예정입니다.A 씨 등은 지난 26일 밤 10시 40분쯤 인천시 연수구 송도동 모 아파트 지하 주차장에서 30대 남성 유튜버 B 씨를 차량에 납치하고 둔기로 여러 차례 때려 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.이들은 돈을 주겠다며 B 씨를 그가 사는 아파트 주차장으로 불러낸 뒤 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 조사됐습니다.경찰은 B 씨 신고를 받고 차량을 추적한 끝에 4시간 만에 충남에 있던 A 씨 일당을 현행범으로 체포했습니다.B 씨는 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.구독자 100만 명가량의 유명 게임 유튜버인 B 씨는 "A 씨 등으로부터 받을 돈이 있다"고 경찰에 진술했습니다.그의 소속사는 이날 유튜브 공지를 통해 "크리에이터님은 현재 병원에 입원해 수술을 기다리고 있으며 치료와 회복에 전념하고 있다"며 "사건의 원만한 수습과 크리에이터 보호를 위해 법적 대응을 포함해 필요한 모든 조치를 지원하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=유튜브 캡처, 연합뉴스)