출생아 증가세 1년 2개월째 지속…8월 혼인, 8년 만에 최대

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

올해 들어 8월까지 출생아 수가 18년 만에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.국가데이터처가 발표한 '8월 인구동향'에 따르면, 올해 1∼8월 누계 출생아 수는 16만 8천671 명으로, 작년 같은 기간보다 1만 708명, 6.8% 증가했습니다.1∼8월 출생아 수가 증가한 것은 2015년 1.3% 이후 10년 만이며, '황금 돼지띠'였던 2007년 8.2% 이후 가장 높은 증가율입니다.지난 8월 출생아 수는 1년 전보다 764명, 3.8% 늘어난 2만 867명으로, 작년 7월 이후 1년 2개월째 증가세가 이어졌습니다.월별 출생아 수는 올해 들어 2만 명 수준을 유지하다가 6월에 일시적으로 내려갔으나, 7월부터 다시 2만 명선을 회복했습니다.8월 출생아 수는 2022년 2만 1천782명 이후 3년 만에 가장 많았지만, 1981년 통계 작성 이래 기준으로는 2023년 1만 8천974명, 2024년 2만 103명에 이어 세 번째로 낮은 수준입니다.8월 합계출산율은 0.77명으로, 1년 전보다 0.02명 증가했습니다.합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 의미합니다.엄마의 연령별 출산율을 가임 여성 1천명당 출생아 수로 살펴보면, 30대 초반은 69.9명으로 1년 전보다 0.3명 감소했지만, 30대 후반은 50.9명으로 4.9명 증가했습니다.25∼29세, 40세 이상은 전년과 같았고, 24세 이하는 2.1명으로 0.1명 줄었습니다.시도별로는 서울·부산 등 12개 시도에서 출생아 수가 증가했고, 충북·충남 등 5개 시도에서는 감소했습니다.8월 혼인 건수는 1년 전보다 1천922건, 11.0% 늘어난 1만 9천449건으로, 같은 달 기준 2017년 2만 68건 이후 8년 만에 가장 많았습니다.혼인 건수는 작년 4월 이후 1년 5개월 연속 증가세를 보이고 있습니다.반면 8월 이혼 건수는 420건, 5.5% 줄어든 7천196건으로, 같은 달 기준 2008년 6천364건 이후 17년 만에 최소치를 기록했습니다.이혼 건수는 올해 1월부터 8개월 연속 감소세를 보이고 있습니다.8월 사망자 수는 2만 8천971명으로, 1년 전보다 3천150명, 9.8% 감소했습니다.이는 같은 달 기준으로 1983년 월간 사망자 통계 작성 이후 가장 큰 감소 폭이었습니다.보통 8월 사망자 수는 기온의 영향을 크게 받는데, 올해는 작년보다 8월 전국 평균 기온과 평균 최고기온이 모두 낮았다고 국가데이터처는 설명했습니다.