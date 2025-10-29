알루미늄 커피 캡슐 생산량 연간 4억 개 추산…회수는 절반에 그쳐

▲ 커피 캡슐과 커피 머신

알루미늄 커피 캡슐 생산량이 연간 4억 개로 추산됐습니다.재활용을 위해 회수된 양은 절반 정도에 그쳤고 회수량을 늘리기 위해 정부가 시작한 '우편을 통한 회수'도 큰 성과를 내지 못하고 있는 것으로 나타났습니다.기후에너지환경부는 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 더불어민주당 이용우 의원에게 제출한 자료에서 알루미늄 커피 캡슐 생산량은 작년 기준 4억 개로 추산되며 업체 등이 회수한 양은 생산량의 52%인 2억 800만 개라고 밝혔습니다.캡슐 1개당 1ｇ 정도 알루미늄이 들어가고, 이에 따라 캡슐을 회수해 재활용하면 알루미늄 1ｇ 생산 시 발생하는 온실가스 10ｇ을 감축할 것으로 기대됩니다.기후부는 동서식품·네스프레소 등 기업, 우정사업본부 등과 손잡고 사용된 커피 캡슐을 우편으로 회수하는 사업을 진행 중입니다.이 사업을 위해 서울 89곳과 세종 1곳 등 90곳에 '에코우체통'을 설치하고 5천850만 원을 들여 홍보물도 제작해 배포했습니다.전용 봉투 제작 문제로 올해부터 커피 캡슐 우편 회수사업이 본격적으로 진행됐는데 실적은 7천130건에 그쳤습니다.업체별로 동서식품 2천441건, 네스프레소 4천689건이었습니다.이용우 의원실은 전용 봉투에 캡슐이 64개 정도 들어간다는 점을 고려하면 커피 캡슐 우편 회수사업으로 회수된 캡슐이 많아야 45만 4천320개라고 지적했습니다.이는 작년 기준 커피 캡슐 생산량의 0.1% 수준입니다.이 의원은 "예산만 과도하게 집행하고 성과는 미미한 사업을 이어갈 계획이 있다면, 먼저 성과 평가를 진행하고 기업과 국민이 참여할 수 있도록 실효성 있는 계획을 수립해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)