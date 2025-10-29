뉴스

9월 국내서 49만 4천 명 거주지 옮겨…4년 만에 최대

박현석 기자
작성 2025.10.29 13:46 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
9월 국내서 49만 4천 명 거주지 옮겨…4년 만에 최대
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지난달 읍면동 경계를 넘어 거주지를 옮긴 사람이 작년보다 3만 명 증가하며 4년 만에 최대치를 기록했습니다.

국가데이터처가 발표한 '9월 국내 인구이동통계'에 따르면 지난달 이동자 수는 49만 4천 명으로, 작년 동월보다 6.5% 증가했습니다.

지난달 이동 규모는 2021년 9월 56만 6천 명 이후 동월 기준 4년 만에 가장 많았습니다.

이동자 수는 장기적인 시계에서 고령화와 인구 감소 등으로 줄어드는 추세이며, 단기적으로는 주택 거래량과 입주 예정 아파트 물량 등의 영향을 받습니다.

지난달 이동자 수는 작년과 달리 9월에 추석 연휴가 없던 점, 6∼7월 늘어난 주택거래가 입주 지연으로 반영된 점 등이 영향을 미쳤다고 데이터처는 분석했습니다.

총 이동자 중 시도 내 이동자가 65.6%를 차지했고, 시도 간 이동자는 34.4%로 나타났습니다.

작년 동월 대비 시도 내 이동자는 4.2% 증가했고, 시도 간 이동자는 11.3% 늘었습니다.

인구이동률은 11.8%로 집계돼, 작년 동월보다 0.7% 포인트 높아졌습니다.

인구이동률 역시 2021년 13.4% 이후 최고치였습니다.

9월 시도별 순 이동은 인천 3천422명, 충북 861명, 충남 823명 등 9개 시도는 순수하게 유입됐고, 서울 -3천382명, 부산 -731명, 경북 -620명 등 8개 시도는 순유출됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박현석 기자 사진
박현석 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지