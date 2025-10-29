9월 국내서 49만 4천 명 거주지 옮겨…4년 만에 최대

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지난달 읍면동 경계를 넘어 거주지를 옮긴 사람이 작년보다 3만 명 증가하며 4년 만에 최대치를 기록했습니다.국가데이터처가 발표한 '9월 국내 인구이동통계'에 따르면 지난달 이동자 수는 49만 4천 명으로, 작년 동월보다 6.5% 증가했습니다.지난달 이동 규모는 2021년 9월 56만 6천 명 이후 동월 기준 4년 만에 가장 많았습니다.이동자 수는 장기적인 시계에서 고령화와 인구 감소 등으로 줄어드는 추세이며, 단기적으로는 주택 거래량과 입주 예정 아파트 물량 등의 영향을 받습니다.지난달 이동자 수는 작년과 달리 9월에 추석 연휴가 없던 점, 6∼7월 늘어난 주택거래가 입주 지연으로 반영된 점 등이 영향을 미쳤다고 데이터처는 분석했습니다.총 이동자 중 시도 내 이동자가 65.6%를 차지했고, 시도 간 이동자는 34.4%로 나타났습니다.작년 동월 대비 시도 내 이동자는 4.2% 증가했고, 시도 간 이동자는 11.3% 늘었습니다.인구이동률은 11.8%로 집계돼, 작년 동월보다 0.7% 포인트 높아졌습니다.인구이동률 역시 2021년 13.4% 이후 최고치였습니다.9월 시도별 순 이동은 인천 3천422명, 충북 861명, 충남 823명 등 9개 시도는 순수하게 유입됐고, 서울 -3천382명, 부산 -731명, 경북 -620명 등 8개 시도는 순유출됐습니다.