MLB 월드시리즈 1-2차전 미국 내 시청자, 작년 대비 14% 감소

▲ 지난해 월드시리즈 1차전이 열린 다저 스타디움

미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 1, 2차전의 미국 내 시청자 수가 작년에 비해 14% 감소한 것으로 나타났습니다.AP통신은 오늘(29일) "토론토 블루제이스와 로스앤젤레스(LA) 다저스의 월드시리즈 1, 2차전 미국 내 평균 시청자 수는 1천250만 명으로 집계됐다"며 "이는 지난해 다저스와 뉴욕 양키스 경기 1, 2차전 미국 내 평균 시청자 수 1천455만 명에 비해 14% 줄어든 것"이라고 보도했습니다.리그 최고 인기를 다투는 양키스의 탈락으로 미국 내 시청자 수는 줄었지만 캐나다와 일본의 월드시리즈 1, 2차전 시청자 수는 역대 최다를 기록했습니다.이는 캐나다를 연고로 하는 토론토가 월드시리즈에 진출했고, 일본 출신 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부(이상 다저스) 등이 뛰고 있기 때문으로 풀이됩니다.캐나다 내 1, 2차전 시청자 수는 1차전 700만 명, 2차전 660만 명으로 집계됐습니다.이는 올해 토론토 경기 가운데 최다 시청자 수 기록입니다.또 일본에서도 1, 2차전 평균 1천70만 명이 월드시리즈 경기를 시청한 것으로 나타났습니다.1차전의 경우 미국과 캐나다, 일본 내 시청자 수가 3천260만 명을 기록했으며 이는 2016년 시카고 컵스와 클리블랜드 가디언스의 7차전 이후 최다 기록이었습니다.(사진=게티이미지코리아)