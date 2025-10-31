'사자보이즈'가 발레를 한다면…11월 13일 D포럼에서 확인하세요!

애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>가 세계적으로 인기를 끌면서 여기 등장하는 '사자보이즈'도 전세계 다양한 시청자들에게 큰 인상을 남겼는데요. 특히 한국 전통 갓을 오브제로 활용하며 등장해, 갓을 알리는 계기도 되었죠. 그런데 만약 '사자보이즈'가 K-POP이 아닌 발레를 하면 어떨까요?
'윤별발레컴퍼니'의 창작발레 <갓>. 저희가 준비한 오프닝 공연입니다. <갓>은 이미 '사자보이즈'가 알려지기 전, 한국 발레계에서는 유명한 작품이더라고요. 세계 유일 한국 창작발레로 연일 공연이 매진되고 있는데, 이분들이 저희 오프닝 무대를 빛내주시기로 했습니다. 전체 무대 가운데 '남흑립(男黑)' 파트를 준비했습니다.
'남흑립(男黑)' 파트는 조선 선비의 상징이자 신분과 품격의 표지였던 '갓'을 현대 발레 언어로 과감히 해체·재구성한 작품입니다. 전통을 '제로 베이스(원점)'에서 다시 설계해 완전히 새로운 미학적 가치를 창조하고자 했는데요. 그래서 저희도 '갓'이 올해 D포럼 주제를 가장 잘 표현할 수 있는 퍼포먼스라고 생각했습니다. 특히 '남흑립'의 역동적이면서도 절도 있는 움직임은 '제로 시대의 재설계'를 향한 강력한 의지를 웅변하며, 관객들에게 깊이와 감동을 줄 것으로 기대하고 있답니다!
<갓>의 윤별 예술감독과 박소연 안무가는 한국 전통 모자인 '갓'을 활용함으로써 해당 작품을 통해 우리 고유의 정서와 멋을 발레와 음악에 고스란히 녹여내고자 했습니다. 더불어 강경호, 정성욱, 김유찬, 이은수, 이창희 무용수들이 에너지 넘치게 무대를 꽉꽉 채운다고 하는데요. 설명만 들어도 기대되고 궁금하시죠? 저희가 연습 현장을 직접 찾아갔습니다!��
SDF 2025 오프닝 퍼포먼스를 위해 열심히 준비하는 멋진 모습! 연습 시간인데도 불구하고 우아하면서 절도 있는 그 모습은 기대감을 끌어올리기에 충분했습니다. 연습실까지 갔는데 사진 촬영에만 그치면 너무 아쉽겠죠! 개막 무대에 오를 출연진 중 두 분과 특별한 인터뷰 시간을 가졌습니다. Mnet <스테이지 파이터>에서 내로라하는 무용수들 사이 준우승을 하고 두터운 팬층을 갖고 있는 무용수 '강경호'와 前 스페인국립발레단 솔리스트로 유럽에서의 경력을 바탕으로 한국 발레계를 빛내는 무용수 '이은수'. 이렇게 두 분께 공연에 대한 더 자세한 이야기를 들어봤습니다.
Q. <갓>은 어떤 작품이고, SDF2025 오프닝 퍼포먼스로 선보이는 '남흑립' 파트에 대해 소개 부탁 드립니다.
이은수: <갓>은 클래식한 발레에 한국적인 느낌을 더한 작품입니다. 화려한 조형미로 부를 상징하며 심술궂은 놀부의 이미지를 그려낸 정자관 파트, 무거운 지게를 잠시 내려두고 시작된 흥이 넘치는 보부상의 춤판 등 총 9개의 파트로 나누어져 있는데요. SDF 2025 오프닝 무대에서는 강한 에너지와 부드러운 선을 표현하며 진정한 선비의 지조와 멋을 담아낸 흑립 파트를 선보일 예정입니다. 원래 10분 정도의 작품인데 3분 30초로 축약해서 준비하고 있습니다.
강경호: 이 작품의 메시지는 '조화로움'이라고 생각해요. 색깔이 짙은 '발레'와 '전통'을 아우르는 게 정말 어려운 작업이니까요. 과정은 까다로웠지만 해냈다는 성취감이 있어요. 도전적이고 혁신적인 이 작품의 면모가 SDF가 추구하는 메시지와도 통하는 것 같습니다.
Q. 실제로 연습하는 모습을 보니 애니메이션 속 '사자보이즈'가 떠오르더라고요. 처음 '사자보이즈'가 '갓'을 쓰고 무대에 선 영상을 봤을 때, 기분이 어땠나요?
강경호: 정말 저희랑 많이 닮아있긴 하더라고요. 사자보이즈가 훨씬 저희보다 조각 같고 미남이지만^^ 소품뿐만 아니라 의상, 대형 구도 같은 것도 흡사하다고 생각했어요. 사자보이즈를 만든 분들도 저희가 느낀 '갓'의 아름다움을 똑같이 느꼈기 때문에 비슷한 부분들이 나온 것 같습니다.
이은수: SNS에 <케이팝 데몬 헌터스>와 저희를 비교하는 영상들이 올라오더라고요. 무용수로서는 우리 작품이 더 알려질 수 있어서 그저 좋았습니다.
Q. '갓'이라는 소품으로 발레를 하는 게 쉽지 않았을 것 같아요?
강경호: 생각보다 '갓'이 잘 벗겨지더라고요. 회전하는 동작을 할 때 '갓'이 자꾸 헛돌아서 한 동작 한 동작 도전하는 마음으로 연습했습니다.
이은수: 갓을 처음 착용했을 때 '갓'의 크기가 꽤 크더라고요. 그래서 팔의 움직임이 제한적일 때가 많아서 저도 어려움을 많이 느꼈던 것 같습니다. 그리고 어떻게 해야 관객 석에서 무대를 봤을 때 '갓'의 모양이 잘 보일지 고민도 많이 했던 것 같습니다.
Q. SDF 2025 오프닝 퍼포먼스를 하는 소감, 혹은 관객들에게 하고 싶은 이야기가 있다면요?
강경호: '갓'이라는 소재는 단순하지만, 그 안에 내재된 힘이 분명히 존재한다고 생각합니다. 뽐내지는 않지만, 고유의 멋과 힘이 엄청납니다. 관객분들이 그러한 '갓'의 매력을 느끼고 가시면 좋을 것 같습니다.
이은수: 일단 SDF 2025의 오프닝 무대에 서게 돼서 감사하고 설렙니다. 저희 5명의 무용수 모두가 새로움을 선사하기 위해, 3분 30초 안에 모든 에너지를 분출하고 표현할 수 있도록 노력 중이니까요, 많은 관심 부탁드리겠습니다. 저희는 곧 무대에서 뵙겠습니다!
강경호, 이은수 무용수의 이야기를 들으니 SDF 2025 오프닝 퍼포먼스가 우리에게 어떤 울림을 전할지, 더 기대되지 않으신가요?
SDF 2025만을 위한 무대를 직접 볼 수 있는 기회이니, 놓쳐서는 안 되겠죠?! 윤별발레컴퍼니의 퍼포먼스를 시작으로 세계가 주목하는 국내외 연사들을 한자리에서 만날 수 있는 특별한 기회! SDF 2025 참가 신청 접수가 한창 진행 중이니까요, 많은 관심과 참여 부탁드립니다.☺ 홈페이지에 들어가서 '참가 신청'을 누르고 참가 신청서를 작성하면 끝! 참가 신청은 11월 6일까지입니다!
글: 변가연 작가, 이하은 인턴