트럼프 '주먹 불끈' 첫 등장…YMCA 연주 속 조현과 대화

▲ 경주 APEC을 계기로 국빈 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 부산 김해국제공항에 도착해 강경화 주미한국대사, 조현 외교부 장관 등과 인사하고 있다.

트럼프 미국 대통령이 오늘(29일) 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 한국 땅을 밟았습니다.트럼프 대통령은 일본 방문 일정을 마친 뒤 대통령 전용기 에어포스원을 타고 오늘 오전 11시 32분 김해국제공항에 도착했습니다.당초 10시 반쯤 도착할 예정이었지만, 도쿄에서 떠나는 시각이 예정보다 1시간가량 늦어지면서 한국 당도 시간도 지연됐습니다.파란색 넥타이를 매고 등장한 트럼프 대통령은 카메라를 향해 시그니처 포즈인 주먹을 불끈 쥐는 모습으로 한국에 첫인사를 했습니다.이후 손바닥을 다시 짧게 펴 보이고 주먹을 보인 뒤 계단 난간을 잡고 서서히 내려왔습니다.국빈 자격으로 방한한 트럼프 대통령은 조현 외교부 장관 등이 맞았습니다.트럼프 대통령은 김태진 외교부 의전장과 인사하며 짧게 얘기를 나눈 뒤 옆에 있던 조 장관에게 악수를 청했습니다.조 장관은 잡던 손을 놓자마자 양손을 활용해 가며 무언가를 열심히 설명했고 트럼프 대통령은 경청하는 모습이었습니다.예포 21발이 발사됐고 군악대는 트럼프 대통령의 대선 유세에서 활용된 1970년대 히트곡 'YMCA'를 연주했습니다.트럼프 대통령이 2020년 선거 유세 말미에 이 노래에 맞춰 춤을 춘 게 화제가 됐습니다.트럼프 대통령과 레드카펫에서 의장대를 사열하면서도 조 장관의 설명은 계속됐습니다.트럼프 대통령은 영접 나온 강경화 주미대사, 홍지표 외교부 북미국장, 케빈 김 주한미국대사대리 등과 일일이 악수하며 인사를 나눴습니다.강 대사는 트럼프 1기 집권 시절 외교부 장관을 지낸 바 있습니다.트럼프 대통령은 김 대사대리와 얘기할 때는 어깨를 두어 번 툭툭 치며 친밀감을 드러내기도 했습니다.트럼프 1기 행정부에서 북미외교에 관여했던 김 대사대리는 조 바이든 행정부 시절 임명된 조셉 윤 전 주한대사대리 후임으로 최근 부임했습니다.트럼프 대통령은 경주로 이동할 수단인 미국 대통령 전용헬기 마린원이 있는 쪽으로 조 장관과 함께 걸어가면서도 긴밀히 대화를 나누는 모습이었습니다.트럼프가 미 대통령 자격으로 방한한 것은 1기 정부 때인 2017년 11월 한미 정상회담을 위한 서울 방문과, 2019년 6월 서울 한미정상회담 및 판문점 방문 이후 세 번째입니다.(사진=연합뉴스)