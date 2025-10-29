[자막뉴스] "내가 갈게 만나자" 애걸복걸하더니…"한국선 중국에 집중" 돌변한 이유가

"원한다면 김정은 북한 국무위원장이 있는 곳으로 갈 수도 있다"며 연일 북한에 회담 러브콜을 보내던 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한의 계속된 외면에 결국 "이번 순방에선 중국에 집중하겠다"고 한발 물러섰습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 29일 일본에서 한국으로 향하는 전용기에서 북한의 미사일 시험발사를 어떻게 보냐는 질문에 이렇게 답했습니다.



[도널드 트럼프 미국 대통령 : 글쎄요, 북한은 수십 년째 미사일을 쏴왔잖아요? 그냥 또 하나 쏜 것뿐이에요.]



북한의 미사일 시험발사를 대수롭지 않은 일로 치부하며 김 위원장과 좋은 관계라고 강조했지만, 이번 순방에 만날 거냐는 질문에는 그전과는 다른 입장을 보였습니다.



[도널드 트럼프 미국 대통령 : 북한 쪽 사람들도 그걸 원할 거라 생각합니다. 저 역시 그렇고요. 하지만 지금은 중국에 집중하고 싶습니다.]



중국과의 만남에 방점을 찍겠다면서도, 머지않은 미래에 북한과 만나겠다고 여전히 가능성을 열어뒀습니다.



[도널드 트럼프 미국 대통령 : 일단 내일 있을 중국과의 회담에 집중하고 싶습니다. 지금은 그게 핵심이죠. 다만 너무 멀지 않은 시점에 다시 북한과도 만날 예정입니다.]



내일(30일)까지인 이번 순방 기간 동안 김 위원장을 만나기가 현실적으로 어려워진 점을 의식한 발언으로 풀이됩니다.



북한은 트럼프 대통령의 방한을 앞두고 어제 전략순항미사일을 시험발사했습니다.



