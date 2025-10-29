오늘부터는 외교통상 합동 각료회의…조현·여한구 주재

<앵커>



이번에는 APEC 국제미디어센터 연결해서 앞으로의 회의 일정과 새로 들어온 소식 알아보겠습니다.



김형래 기자, 오늘(29일) 외교·통상 합동 각료회의가 시작됐죠. 어떤 회의입니까?



<기자>



네, 어제까지 APEC 회원 각국의 고위 실무자들이 참석하는 최종 고위관리회의가 진행됐는데요.



오늘부터는 이 논의 결과를 바탕으로 APEC 외교·통상 합동 각료회의가 이틀 동안 열립니다.



21개 회원 각료들은 오늘 만찬을 함께 한 뒤 내일 본회의를 개최할 예정인데, 본회의는 조현 외교부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 각각 주재하는 두 개 세션으로 나뉘어 진행됩니다.



디지털 협력과 신기술 활용 방안이 각 세션의 주제로 논의됩니다.



외교·통상장관들은 APEC 정상 차원의 합의 문서인 '경주 선언'과 별도로 외교·통상 각료회의 차원의 공동성명도 채택하는 방안을 추진 하고 있습니다.



<앵커>



트럼프 대통령이 경주에 도착했다는 소식이 조금 전 들어왔네요. 경비도 더 강화되고 있다고요?



<기자>



네, 트럼프 대통령 방한 및 한미 정상회담을 앞두고 경주 일대에 보수·진보 단체들의 각종 집회가 이어지면서 정상회의 등이 열리는 보문관광단지와 CEO 서밋 행사장 등 주요 장소의 경계 태세는 더 강화됐습니다.



앞서 오전 11시쯤에는 국제민중행동이 경주보문단지 앞에서 트럼프 대통령 가면을 쓴 사람을 포승줄로 묶는 퍼포먼스를 벌이는 등 반 트럼프 기자회견을 열었습니다.



오후에는 자유통일당을 비롯한 보수 단체들이 트럼프 대통령 방한을 환영하고 윤석열 전 대통령 복귀를 촉구하는 맞불 집회를 경주 도심에서 열 예정입니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 김윤성, 현장진행 : 신진수)