출생아 증가세 1년 2개월째 지속…8월 혼인, 8년 만에 최대

올해 들어 8월까지 출생아 수가 18년 만에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.



국가데이터처(옛 통계청)가 오늘(29일) 발표한 '8월 인구동향'에 따르면, 올해 1∼8월 누계 출생아 수는 16만 8천671명으로, 작년 같은 기간보다 1만 708명(6.8%) 증가했습니다.



1∼8월 출생아 수가 증가한 것은 2015년(1.3%) 이후 10년 만이며, '황금 돼지띠'였던 2007년(8.2%) 이후 가장 높은 증가율입니다.



지난 8월 출생아 수는 1년 전보다 764명(3.8%) 늘어난 2만 867명으로, 작년 7월 이후 1년 2개월째 증가세가 이어졌습니다.



월별 출생아 수는 올해 들어 2만 명 수준을 유지하다가 6월에 일시적으로 내려갔으나, 7월부터 다시 2만 명 선을 회복했습니다.



8월 출생아 수는 2022년(2만 1천782명) 이후 3년 만에 가장 많았지만, 1981년 통계 작성 이래 기준으로는 2023년(1만 8천974명), 2024년(2만 103명)에 이어 세 번째로 낮은 수준입니다.



8월 합계출산율은 0.77명으로, 1년 전보다 0.02명 증가했습니다.



합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 의미합니다.



8월 혼인 건수는 1년 전보다 1천922건(11.0%) 늘어난 1만 9천449건으로, 같은 달 기준 2017년(2만 68건) 이후 8년 만에 가장 많았습니다.



혼인 건수는 작년 4월 이후 1년 5개월 연속 증가세입니다.



반면 8월 이혼 건수는 420건(-5.5%) 줄어든 7천196건으로, 같은 달 기준 2008년(6천364건) 이후 17년 만에 최소치를 기록했습니다.