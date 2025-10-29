국힘 "최민희 딸 작년 결혼 의혹…여당 을지로위에 최민희 갑질 신고"

▲ 국정감사 기간 딸 결혼식으로 논란을 빚은 국회 과학기술정보방송통신위원장인 더불어민주당 최민희 의원이 26일 국회 본회의장에서 축의금과 관련한 텔레그램 메시지를 보고 있다.

국민의힘이 오늘(29일) 딸 결혼식 축의금과 MBC 보도본부장 퇴장 명령 등으로 논란에 휩싸인 더불어민주당 소속 최민희 과학기술정보방송통신위원장에 대한 공세 수위를 더 높이고 있습니다.국민의힘은 오늘 최 의원의 딸이 이미 지난해 결혼을 했으면서 식만 올해 국정감사 기간에 맞춰 국회에서 했다는 의혹을 제기하면서 최 의원을 둘러싼 각종 논란에 대해 민주당 을지로위원회에 신고하겠다는 방침을 밝혔습니다.최은석 원내수석대변인은 논평에서 "최 위원장 딸이 작년 9월 웨딩사진을 공개하며 소셜미디어에 결혼 날짜를 '2024년 8월'로 표기했던 사실이 드러났다"며 "의혹이 사실이라면 국감이라는 공적 제도를 사적 금품 수수의 통로로 전락시킨 전무후무한 권력형 결혼 비리"라고 말했습니다.이어 "피감기관과 직간접 이해관계자들로부터 금품을 받는 행위는 명백한 이해충돌이자 직권 남용 범죄 행위"라며 "위원장에서 즉각 사퇴하고, 수사당국은 철저히 수사에 착수해야 한다"고 촉구했습니다.당 미디어특위는 최 위원장이 국감 기간 "'화환 갑질·보도 갑질·직원 갑질' 등 권력형 갑질을 했다"며 이를 민주당 '을(乙)지키는 민생실천위원회'(을지로위원회)에 온라인으로 신고키로 했다고 보도자료를 통해 밝혔습니다.특위는 "국감 기간 중 국회 사랑재에서 열린 최 위원장 딸 결혼식 모바일 청첩장에 '카드 결제' 버튼이 포함돼 '축의금 장사' 논란을 자초했고 결혼식장에는 피감기관이 보낸 화환을 포함해 100여 개 화환이 진열돼 있었다는 보도가 나오며 권력형 화환 갑질 논란이 확산했다"고 말했습니다.또 "국회 본회의장에서 포착된 최 위원장 휴대전화 화면에 대기업, 방송사, 피감기관 관계자들로부터 고액의 축의금을 받은 정황이 드러났다"며 "그럼에도 최 위원장 측은 '보좌진에게 축의금을 돌려주라고 지시한 내용'이라고 해명하며 사적 용무에 공적 인력을 동원한 사실조차 부끄러운 줄 모른 채 궁색한 변명만 늘어놓았다"고 비판했습니다.이어 "지난 20일 MBC 비공개 업무보고 자리에서 최 위원장이 본인 관련 보도에 불만을 제기하며 MBC 보도본부장을 문책하고 퇴장시켰다"며 "이는 방송의 자유와 독립을 침해한 중대한 행위이며 국회 권위를 사유화한 보도 갑질"이라고 했습니다.이밖에 특위는 "과방위 소속 행정직원 3명이 과다 업무로 쓰러졌다고 한다"며 행정 직원에 대한 갑질 의혹까지 제기했습니다.미디어특위 문호철 수석부위원장 등은 오늘 오전 국회 내 민주당 을지로위원회 사무국, 을지로위원회 위원장인 민병덕 의원실을 찾아가 신고서를 제출하려 했으나 이를 받아주지 않았다고 특위는 전했습니다.특위는 "민주당이 이 문제에 책임 있는 조치를 하지 않으면 민주당 역시 최 위원장의 위법, 부도덕한 행태에 동조하는 것으로 간주할 것"이라고 했습니다.(사진=서울신문 제공, 연합뉴스)