폭발물 신고된 차(茶) 위장 필로폰…제주 무사증 입국 중국인 체포

▲ 차(茶) 봉지 등으로 위장한 필로폰

제주에서 4만 명이 투약할 수 있는 필로폰을 몰래 들여와 국내 유통하려 한 30대 중국인이 경찰에 붙잡혔습니다.제주경찰청은 마약류관리법 위반 혐의로 무사증으로 제주에 온 30대 중국인 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 오늘(29일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 24일 제주국제공항을 통해 차(茶) 봉지 등으로 위장한 필로폰 1.2㎏을 여행가방에 넣어 몰래 들여와 국내 유통하려 한 혐의를 받습니다.A 씨는 제주에 입국한 뒤 사회관계망(SNS)에 고액 아르바이트 광고글을 올려 서울까지 물건을 옮겨줄 한국인 전달자를 물색해 국내 운반책에게 전달하려 했습니다.하지만 일당 30만 원을 받고 A 씨로부터 물건을 받은 20대 한국인은 폭발물이 든 것으로 의심해 27일 오후 3시 인근 함덕파출소에 신고하면서 범행이 발각됐습니다.경찰은 주변 CC(폐쇄회로)TV 등을 분석해 27일 오후 6시 14분 A 씨를 인근 호텔에서 긴급체포했습니다.A 씨는 지난 23일 태국에서 출발해 싱가포르를 거쳐 이튿날 제주에 입도한 것으로 알려졌습니다.이번에 압수된 마약은 필로폰으로 알려진 메스암페타민 1.2㎏입니다.1회 투약분인 0.03ｇ을 기준으로 4만 명이 투약할 수 있는 시가 8억 4천만 원 상당에 달합니다.경찰은 A 씨에 대해 구속영장 신청해 공범 등 수사를 확대할 예정입니다.앞서 지난 7일에는 제주 서귀포시 성산읍 광치기 해변에서 66만 명이 동시에 투약할 수 있는 분량의 케타민 약 20㎏이 발견되기도 했습니다.제주경찰청에 따르면 올해 3∼6월 제주에서 검거된 마약사범은 60명으로 지난해 같은 기간(32명) 보다 2배 가까이 늘어나는 등 마약 범죄가 꾸준히 이어지는 것으로 나타났습니다.경찰은 "최근 온라인 등을 통해 마약류 유통이 증가하면서 국민 생활 속으로 급속도로 빠르게 확산될 우려가 있다"며 "단 한 번의 호기심이나 주변의 유혹으로 마약에 손을 대는 순간 돌이킬 수 없는 결과를 초래하는 만큼 각별히 주의해야 한다"고 밝혔습니다.이어 "다양한 경로를 통한 마약류 밀반입 시도가 발생하고 있다. 해외에서 받은 택배나 선물 등이 의심스럽거나 주변에서 내용물을 알 수 없는 물건을 배송해 달라고 의뢰하는 경우 반드시 경찰이나 관련 기관에 적극적으로 신고해 달라"고 당부했습니다.(사진=제주경찰청 제공, 연합뉴스)