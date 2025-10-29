삼성전자, 국내외 고객만족 조사 1위 행진

▲ 삼성전자 비스포크 AI 세탁기와 건조기

삼성전자가 올해 국내외 주요 소비자 만족도 조사에서 최다 품목 1등을 달성했습니다.삼성전자는 한국표준협회(KSA)가 발표한 '한국품질만족지수' 조사에서 총 10개 생활가전 품목 중 9개 품목 1위로 선정되며, 최다 품목 1위 자리를 지켰다고 밝혔습니다.냉장고, 드럼세탁기 등 주요 가전들이 최고점을 받았고, 지난해 새롭게 신설된 올인원 세탁건조기 부문에서도 '비스포크 AI 콤보'가 2년 연속 1위에 올랐습니다.또 지난달 한국능률협회컨설팅이 발표한 '2025 한국산업의 고객만족도' 조사에서도 총 8개 생활가전 부문 중 6개 부문에서 정상을 차지하며 조사 대상 기업 중 최다 1위를 기록했습니다.특히 냉장고와 세탁기 부문에서는 16년 연속 1위를 달성했고, 에어컨은 13년 연속 1위를 수성했습니다.아울러 삼성전자는 지난달 미국 소비자만족지수협회가 발표한 '2025년 소비자 만족도' 조사에서도 전체 가전 부문에서 미국 월풀과 함께 공동 1위로 선정됐습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)