뉴스

전국 소비축제 '그랜드페스티벌' 개막

한지연 기자
작성 2025.10.29 12:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[경제 365]

국내 소비 진작을 위한 대규모 할인 행사, '코리아 그랜드 페스티벌'이 오늘(29일) 막을 올렸습니다.

정부와 10개 부처가 공동으로 추진하며, 다음 달 9일까지 12일간 열립니다.

전국 3만 7천여 개 기업과 80개 유통채널이 참여해 대형마트와 백화점, 온라인몰, 편의점, 그리고 전통시장까지 세일 경쟁에 들어갔습니다.

김장철과 수능, 빼빼로데이가 겹친 시기를 맞아 농산물과 한우 등 식재료부터 가전, 의류, 여행상품까지 할인 품목이 크게 늘었습니다.

김장 재료는 최대 40%, 한우는 최대 50% 할인되고, 수산물과 가공식품도 최대 반값에 판매됩니다.

완성차 업계는 인기 차종을 중심으로 연중 최고 할인 행사를 진행하고, 삼성·LG 등 가전 제조사들도 대형 할인전에 참여했습니다.

지역사랑상품권은 최대 20%, 디지털온누리상품권은 최대 25%까지 할인 혜택이 확대됐습니다.

또 숙박 할인 쿠폰 87만 장과 교통비 할인 프로그램이 운영되며, 전국 26개 면세점에서도 최대 50% 할인 행사가 이어집니다.

---

증권가에서는 경기 회복 흐름이 이어질 것으로 보고 내년 성장률 전망치를 잇따라 상향 조정했습니다.

삼성증권은 2.0%에서 2.2%로, 한국투자증권은 1.8%에서 1.9%로 성장률 전망을 높였습니다.

민간소비가 살아나고, 설비투자와 수출이 개선된 영향입니다.

앞서 한국은행이 발표한 3분기 실질 GDP 증가율은 전 분기 대비 1.2%로, 1년 반 만의 최고치를 기록했습니다.

증권가는 이 같은 흐름이 4분기에도 이어질 것으로 보면서, 내년에는 완만하지만 안정적인 성장세가 가능할 것으로 내다보고 있습니다.

다만, 고환율과 투자 불확실성, 건설 경기 둔화는 여전히 부담 요인으로 꼽힙니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한지연 기자 사진
한지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지