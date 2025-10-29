"2030년 '무공해차 450만 대' 어려워…세계시장 속도에 발맞춰야"

▲ 전기차 충전시설

오는 2030년까지 무공해차 450만 대를 보급한다는 2030 국가 온실가스 감축 목표의 달성이 사실상 어려우며, 글로벌 시장의 전동화 속도 조절에 발맞춰야 한다는 주장이 자동차 업계에서 나왔습니다.자동차모빌리티산업연합회는 '미래차 전환기 대응과 자동차 산업 지속 성장 전략'을 주제로 제44회 자동차모빌리티산업발전포럼을 열었습니다.조철 산업연구원 선임연구위원은 이 자리에서 "전기차는 판매량이 보조금 여부에 따라 큰 영향을 받는 만큼 예산을 감안할 때 내년까지 약 112만 대 수준에 그칠 것"이라며, "2030년 목표를 달성하려면 2027년 이후 매년 85만 대 이상 판매해야 하지만, 보조금 재원에 한계가 있는 데다 전기차 가격의 급격한 인하 없이는 사실상 어렵다"고 밝혔습니다.조 연구위원은 국내 자동차산업이 수출과 해외 생산 의존도가 지난해 기준 82.7%에 달해 매우 높다며, 전동화 속도와 방향의 조절에 들어간 글로벌 시장에 보조를 맞춰야 한다고 덧붙였습니다.글로벌 완성차 업체들은 일제히 전기차 대신 하이브리드차와 내연기관차에 대한 투자를 늘리고, 전기차 판매 목표를 하향 조정하고 있습니다.전기차에 대한 일시적 수요 정체, 캐즘에 더해 세계 최대 자동차 시장인 미국에서 지원 정책을 거둬들인 영향입니다.조 연구위원은 "전기차·수소차 보급 확대는 보조금이나 규제 중심이 아니라 가격 경쟁력 확보를 통해 추진돼야 한다"며, "유럽연합·일본·미국처럼 생산비용 절감을 위한 연구개발, 차세대 배터리·연료전지 기술 개발, 국내 공급망 구축 전략이 필요하고 국내 생산 보조금 및 세제 지원, 생산방식 혁신과 투자 지원 등을 통한 생산 여건 개선도 병행돼야 한다"고 강조했습니다.아울러 정부가 2035년을 목표로 제시한 무공해차 보급량 또한 달성이 어려운 데다 국내 업계에 타격을 입힐 것으로 우려된다는 지적도 제기됐습니다.강남훈 KAIA 회장은 "최근 정부 안은 국내 부품업계에 구조적 충격을 가져올 가능성이 크다"며, "국내 부품기업의 95% 이상이 중소·중견기업인 데다 절반 이상은 매출에서 미래차 비중이 10% 미만으로 급격한 내연기관차 퇴출이 현실화할 경우 부품업체들의 경영 악화를 피할 수 없을 것"이라고 우려했습니다.(사진=연합뉴스)